Sr. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Muy apreciado amigo:

Primero que nada, deseo disculparme por no haber podido responder a tiempo las múltiples cartas que me envió en los últimos cuatro años. Aprovecharé esta oportunidad, a unos días de que ambos dejemos el poder, para abordar los varios temas que usted me ha planteado.

Inicio con la detención de Ismael “El Mayo” Zambada . Como usted se imaginará, el operativo sí estuvo bajo la supervisión permanente de Estados Unidos. Sé que le enojará que se realizó en suelo mexicano, pero también debe comprender que no le íbamos a avisar, considerando que su gobierno ha establecido estrechos lazos con los cárteles de la droga mientras ha roto todo vínculo con las agencias de inteligencia de nuestro gobierno.

En estos años hemos atestiguado el respeto con el que usted se dirige a las principales figuras del narcotráfico (una actividad que mata anualmente a 100 mil jóvenes estadounidenses), lo beneficiosa que ha resultado para los cárteles la estrategia de “abrazos, no balazos”, lo bien que les va a ir a los criminales detenidos con la reforma judicial que usted impulsa, los apoyos políticos y financieros de los cárteles a Morena durante las campañas, y la estrecha relación entre el Cártel de Sinaloa y el gobernador de esa entidad. Con todos estos elementos, temimos que la operación se arruinara si compartíamos la información. Le ruego nos disculpe.

Otro tema. Me envió varias cartas para que se retirara el apoyo financiero de USAID a la organización Mexicanos contra la Corrupción . Estados Unidos tiene una larga tradición de apoyar esfuerzos de la sociedad civil y del gobierno en causas que convergen con nuestros valores: combate a la corrupción, transparencia, educación, fortalecimiento de las policías, derechos humanos. Le tengo buenas noticias. Para no irritarlo, este año ya le quitamos el apoyo a Mexicanos contra la Corrupción. Nada más dígame si también le quitamos el financiamiento de tres mil millones de dólares que hemos dado a su gobierno, ¿o ese no se considera violación a la soberanía?

No quiero dejar pasar la oportunidad para pedirle respetuosamente que no se enoje con nuestro embajador, nuestro mutuo amigo Ken Salazar . Lo que dijo Ken sobre la reforma judicial que usted impulsa no fue sólo su opinión. Estados Unidos está muy preocupado porque −perdón que me tome esta licencia− usted está convirtiendo a México en una dictadura. Entenderá que nos inquieta compartir 3 mil kilómetros de frontera y un tratado comercial con un país que no aquilata los valores democráticos que defendemos. Pensamos que su reforma judicial no sólo viola el T-MEC, sino que va a generar una ola de desconfianza internacional hacia México que se va a traducir en una crisis económica que nos podría pegar a los dos países. Ojalá pudiera reconsiderar.

Aprovecho para agradecer que siga poniendo a nuestro servicio a 26 mil soldados con uniforme de la Guardia Nacional para que actúen como policía migratoria americana.

Deseándole un fin de gobierno sin sobresaltos (sin más sobresaltos, pues), quedo de usted.

Su amigo,

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de América.

P.D. Sé que me escribió varias veces para que destináramos miles de millones de dólares a un proyecto estilo Sembrando Vida en Centro América, pero como vimos que no funcionó en México, mejor no lo hicimos.

Si los presidentes pudieran hablarse con sinceridad, un texto muy parecido a este habría llegado a Palacio Nacional . Lástima que sea sólo un ejercicio de la imaginación del columnista.