La Cofradía del Micrófono Limpio
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El trabajo periodístico jamás nació para producir comodidad
En cada redacción existe una silla vacía reservada para la verdad. Nadie se sienta allí por mucho tiempo. La verdad paga mal. La mentira ofrece automóvil, viáticos, escoltas, cenas, convenios, campañas institucionales y sonrisas de funcionarios.
El investigador público carga expedientes. El investigador privado carga sospechas.
El reportero de noticias corre detrás del incendio. El cronista recoge cenizas.
El redactor cotidiano transforma el caos en párrafos. El articulista dispara opiniones.
El ensayista desmonta disfraces. El reportero de largo aliento persigue fantasmas durante meses o años. Todos comparten una deuda.
La sociedad.
Ningún diploma concede inmunidad contra la corrupción. Ninguna credencial sustituye la conciencia. Ninguna oficina garantiza independencia.
La función principal resulta sencilla de explicar. Contar los hechos. Exhibir abusos. Documentar atropellos. Registrar pruebas. Señalar privilegios.
Mostrar conexiones ocultas. Preguntar nombres. Seguir rastros. Molestar poderosos.
El trabajo periodístico jamás nació para producir comodidad.
La prensa complaciente existe desde los primeros virreinatos. Los aduladores también. Cambian los uniformes. Permanece la sumisión. Aparece entonces una figura curiosa. El mercader de influencia. Vende silencio. Compra aplausos. Intercambia prestigio por contratos. Ofrece cobertura favorable.
Recibe beneficios discretos. Después presume objetividad. Todo frente al espejo. Todo frente al público. Todo frente a colegas. La comedia alcanza niveles extraordinarios.
Un empresario inaugura tres sucursales. Un alcalde corta listones. Un gobernador presenta promesas recicladas.
Una nota emerge bajo apariencia informativa. Ningún lector observa la factura. Ningún espectador conoce el convenio. Ningún ciudadano distingue propaganda disfrazada.
Surgen entonces palabras elegantes. Contenido orgánico. Información nativa. Colaboración especial. Contenido patrocinado. Staff editorial. Estrategia comercial.
Inventos semánticos para ocultar publicidad. Un anuncio sigue siendo anuncio. Un publirreportaje sigue siendo publirreportaje. Una campaña pagada conserva propietario. El maquillaje verbal jamás convierte propaganda en periodismo. Resulta fascinante observar semejante alquimia.
Un departamento comercial redacta alabanzas. Una mesa editorial coloca encabezados solemnes. Un cliente sonríe satisfecho. La audiencia consume mercancía presentada como información. Después llegan discursos sobre libertad de expresión.
Después aparecen conferencias sobre ética. Después surgen reconocimientos mutuos. La farsa recibe aplausos. El ciudadano manipulado.
Los corruptores de conciencia celebran banquetes. Los fabricantes de narrativas celebran convenios. Los enriquecimientos inexplicables reciben explicaciones pintorescas.
Una casa aparece. Un rancho. Una flotilla. Una fortuna. La transparencia desaparece. El cuestionamiento huye.
La investigación se esfuma. Milagros financieros abundan. Nadie pregunta demasiado. Nadie desea incomodar patrocinadores. Nadie desea perder privilegios.
Por fortuna sobreviven obstinados. Reporteros tercos. Cronistas incómodos. Fotógrafos persistentes. Columnistas incorruptibles. Investigadores pacientes. Personajes incapaces de vender su firma. Personajes sobrios de hipotecar principios. Personajes dispuestos a perder amistades.
Personajes dispuestos a desaprovechar contratos. Personajes dispuestos a perder acceso. Ellos conservan viva la profesión. Las escuelas de comunicación deberían recordar semejante principio.
Graduar estudiantes no basta. Entregar títulos tampoco. La formación exige pruebas reales. La ética necesita práctica. La independencia necesita carácter. La honestidad necesita resistencia.
Un profesionista capaz de distinguir gobierno y sociedad representa un activo democrático. Un profesionista incapaz de realizar tal separación representa un riesgo público.
Iglesia, por un lado. Estado por otro. Gobernantes bajo escrutinio. Ciudadanía al centro. Principios simples. Principios olvidados con frecuencia alarmante.
La prensa libre jamás funcionará como oficina de relaciones públicas. La prensa libre jamás funcionará como agencia publicitaria. La prensa libre jamás funcionará como brazo propagandístico. Su tarea consiste en iluminar rincones oscuros.
Su tarea consiste en documentar abusos. Su tarea consiste en narrar realidades. Su tarea consiste en defender hechos.
El resto pertenece al mercado. El resto pertenece a campañas. El resto pertenece a vendedores. La verdad continúa sentada frente a aquella silla vacía.
Espera compañía. Espera valentía. Espera periodistas. No influencers con credencial. No propagandistas con micrófono. No comerciantes disfrazados de conciencia pública.
Periodistas. Nada más. Nada menos.