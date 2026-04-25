La coherencia y la congruencia entre lo que nos contamos y quienes realmente somos. ¿Cuántas mentiras nos hemos contado hoy?

En inglés hay una expresión. “Put your money where your mouth is.” Se refiere a apostarle en realidad al discurso con que nos presentamos al mundo. En el consultorio se oye con frecuencia la frase, “Yo soy una persona que...” Generalmente lo que sigue de allí es una mentira, o varias. Son ideas y creencias sobre la idealización de nosotros. Hablamos de lo que nos dicen que somos, de lo que creemos que somos, de lo que pensamos que deberíamos ser. Y allí nos refugiamos, fortaleciendo un disfraz, sin la opción de ser libremente quienes somos.

Creo que una meta común y valiosa es la libertad, pero al revestirnos de una (o más) identidades, nuestra realidad se encuentra cada vez más lejos. Y sin nuestra verdad no podemos ser libres. Tal vez buscamos pertenecer, o impresionar, o no comprometernos, o no tener que hacer el esfuerzo por sostener la verdad. Tal vez experimentamos vergüenza, miedo o inseguridad. O tal vez no hemos hecho el trabajo necesario para saber en realidad quienes somos y sostenernos en la verdad.

Recibí a un chico que decía que tenía que cambiar su manera de ser para poder llegar a sus metas. Un chico de veinte años que dice que no puede tener una novia porque lo distrae de sus metas profesionales. Puede seguir viviendo así, por supuesto, pero, ¿quién es este chico en realidad? Si fuera libre de un sistema de creencias tan rígidas, ¿qué pensaría? ¿Si desde una realidad, ciertamente subjetiva, se diera cuenta de su poca edad? Él está convencido de un discurso, es prisionero de un disfraz. ¿Puede vivir así? Claro. Y si decide hacerlo mi trabajo será acompañarlo y apoyarlo. ¿Cuál es mi trabajo ahora? Acompañarlo a explorar su momento de vida. Tal vez reescribirá su discurso.

¿Cuántas veces hemos reescrito nuestro discurso de vida? ¿Varias? Espero que sí. Y espero que sigamos reescribiendo cuantas veces sea necesario. Para eso hay que examinar las historias que nos contamos y trabajar para determinar si están vigentes. ¿Los acompaño?