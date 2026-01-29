La fe, la esperanza y la caridad; necesarias hoy mismo mucho más que nunca. ¿Te animas a unirte?

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 29 enero 2026
    La fe, la esperanza y la caridad; necesarias hoy mismo mucho más que nunca. ¿Te animas a unirte?

Hay situaciones en el mundo hoy que provocan que una gran cantidad de personas nos sintamos un tanto inseguras. No sabemos qué sucederá. Lo que sucede ya nos tiene “con el ojo cuadrado”. La sorpresa non grata arrasa con nuestra imaginación y nos comprueba que cualquier cosa puede pasar. En medio de todo nos surge preguntarnos qué debemos de hacer. Un consultante, hombre de medicina, se irá a preparar a la selva. Será un retiro de 45 días para fortalecerse para guiar a otros y sostener a su manera a otros individuos. Estoy escuchando voces de mujeres mágicas, mujeres que no se habían puesto en la mirada pública de esta manera antes. Sus voces son fuertes y claras. Desde la pandemia tengo la conciencia, o el conocimiento, de la necesidad que hay, cada día más, del fortalecimiento de la vida espiritual. Hay guerreros que usan armas, otros usan plataformas políticas y públicas, otros usan su presencia en consultorios y como guías de otros. Hay guerreros que construyen familias fuertes y otros que se ocupan en la meditación y la oración, el sacrificio y las ofrendas. Hay líderes religiosos que usan su influencia para bien y políticos que trabajan a favor de sus constituyentes de manera inclusive y honesta. La verdad es que todos estamos enojados y tenemos miedo. Nos sentimos inseguros. La ilusión que teníamos de que nada nos pasaría nunca está muy resquebrajada. Ahora sabemos que no es cierto que no nos pasará nada. Lo cierto es que cualquier cosa podía, puede y podría suceder. Y mientras, ¿qué hacemos? ¿Qué nos corresponde? Eso lo sabremos cada quien. Una mirada a tu vida, tus recursos, tus opciones y tus impulsos te puede decir qué tipo de guerrero eres. El mundo necesita guerreros. No es momento de sentarnos a esperar. Es momento de actuar. Actuar no significa quejarnos. No significa debatir opiniones. No significa acusar, empequeñecer, criticar, insultar, asumir, suponer ni conjeturar. Significa poner nuestros recursos a favor del todo. ¿Sí saben que todos somos uno, verdad? TODOS. Es hora de actuar en consecuencia y de buscar nuestra fe, esperanza y caridad.

Temas


La Vida Para Principiantes

Dona Wiseman

Dona Wiseman

Nacida en Detroit, MI el 25 de mayo de 1956. Residente de Saltillo desde 1974. Maestra y traductora por necesidad. Psicoterapeuta, empresaria, poeta, actriz y administradora de Foro Amapola porque la vida es dinámica. Madre de 4, abuela de 5. En 18 años de formación como psicoterapeuta ha hecho especialidades que incluyen terapia psico-corporal y Gestalt. Idealista insistente y ser humano en constante movimiento.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mauricio Canseco Cavazos, subsecretario de Innovación Social y Alianzas Estratégicas de Nuevo León, durante su ponencia ante integrantes de la Red Sumarse Coahuila en la ciudad de Saltillo.

Llaman a empresas de Coahuila a reducir utilidad para elevar pagos a empleados
El Noreste lideró los subíndices de Atracción de Inversión, Atracción de Talento y Retención de Talento

Lideran Coahuila, NL, Tamaulipas y SLP competitividad regional: IMCO; retos en carreteras y agua
Jiménez Salinas hizo un recorrido de supervisión de diferentes tramos de la carretera 57.

Coahuila: Anunciará Manolo Jiménez mega obras de infraestructura vial y carretera
Los trabajadores exigen se retiren las denuncias contra ellos interpuestas ante la FGE.

SUTUAAAN amenaza con nueva huelga; hay 60 denuncias penales contra sindicalizados
Autoridades validan en campo el rediseño del transporte urbano en Saltillo

Inicia rediseño de rutas del transporte público en Saltillo; primeras operarán entre marzo y abril
La comedia del nuevo PAN

La comedia del nuevo PAN
Muerte súbita

Muerte súbita
true

Lo que Ernestina no vio en la investigación del Interoceánico