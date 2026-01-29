La fe, la esperanza y la caridad; necesarias hoy mismo mucho más que nunca. ¿Te animas a unirte?

Hay situaciones en el mundo hoy que provocan que una gran cantidad de personas nos sintamos un tanto inseguras. No sabemos qué sucederá. Lo que sucede ya nos tiene “con el ojo cuadrado”. La sorpresa non grata arrasa con nuestra imaginación y nos comprueba que cualquier cosa puede pasar. En medio de todo nos surge preguntarnos qué debemos de hacer. Un consultante, hombre de medicina, se irá a preparar a la selva. Será un retiro de 45 días para fortalecerse para guiar a otros y sostener a su manera a otros individuos. Estoy escuchando voces de mujeres mágicas, mujeres que no se habían puesto en la mirada pública de esta manera antes. Sus voces son fuertes y claras. Desde la pandemia tengo la conciencia, o el conocimiento, de la necesidad que hay, cada día más, del fortalecimiento de la vida espiritual. Hay guerreros que usan armas, otros usan plataformas políticas y públicas, otros usan su presencia en consultorios y como guías de otros. Hay guerreros que construyen familias fuertes y otros que se ocupan en la meditación y la oración, el sacrificio y las ofrendas. Hay líderes religiosos que usan su influencia para bien y políticos que trabajan a favor de sus constituyentes de manera inclusive y honesta. La verdad es que todos estamos enojados y tenemos miedo. Nos sentimos inseguros. La ilusión que teníamos de que nada nos pasaría nunca está muy resquebrajada. Ahora sabemos que no es cierto que no nos pasará nada. Lo cierto es que cualquier cosa podía, puede y podría suceder. Y mientras, ¿qué hacemos? ¿Qué nos corresponde? Eso lo sabremos cada quien. Una mirada a tu vida, tus recursos, tus opciones y tus impulsos te puede decir qué tipo de guerrero eres. El mundo necesita guerreros. No es momento de sentarnos a esperar. Es momento de actuar. Actuar no significa quejarnos. No significa debatir opiniones. No significa acusar, empequeñecer, criticar, insultar, asumir, suponer ni conjeturar. Significa poner nuestros recursos a favor del todo. ¿Sí saben que todos somos uno, verdad? TODOS. Es hora de actuar en consecuencia y de buscar nuestra fe, esperanza y caridad.