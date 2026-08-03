La Guerra Cristera en el cine mexicano

En el cine nacional un conflicto bélico de trascendencia, como lo fue la Revolución Mexicana, fue tanto detonador de nuestro cine documental como el tema de algunas de las mejores historias de la industria.

Sin embargo, en la época post-revolucionaria hubo todavía una rebelión no menos importante que quedó para la historia y que el día de ayer conmemoró de manera oficial el centenario de su inicio: la Guerra Cristera. Contrariamente a la Revolución ha sido pocas veces representada en nuestro cine, quizás porque al desatarse afectó directamente a la entonces naciente industria fílmica, puesto que las salas de cine fueron algunos de los lugares que los cristeros llamaban a boicotear para afectar las actividades cotidianas a lo largo del país, y particularmente en el bajío, donde el conflicto de manera literal se centralizó, al cerrar el gobierno los templos.

Se puede considerar a la primera película de ficción en tratar el tema la película a “Sucedió en Jalisco”, dirigida por uno de los actores y directores que fue pilar de la llamada “Época de Oro” Raúl de Anda en el año de 1947. A la manera de los dramas rurales que tanto beneficiaban a la taquilla, contaba la historia de amor que vivían tres personajes en el período de la guerra de 1926 a 1929, y aunque protagonizaron rostros ya entonces conocidos como los de Luis Aguilar, Tito Junco y Amalia del Llano, la alicaída convocatoria del público llevó al director a cambiar en su remake de 1972 a la cristiada por la Revolución Mexicana.

Dos películas situadas en la guerra cristera fueron también las de otro importante cineasta como Arturo Ripstein, con la adaptación para la pantalla grande de la novela de Elena Garro “Los recuerdos del porvenir” (1969) así como “La seducción” (1981). En medio de estas dos, y gracias a la apertura y apoyo del gobierno federal de los 70 a este tema, cineastas como Marcela Fernández Violante, Luis Alcoriza y Carlos Enrique Taboada estrenaron algunas de las mejores películas sobre el conflicto que incluyeron a “De todos modos Juan te llamas”; “A paso de cojo” y “La guerra santa”.

Con el nuevo milenio el cineasta de origen uruguayo Rodrigo Plá estrena “Desierto adentro” (2008), que arranca precisamente en el primer año de la guerra cristera y puede verse por Tubi y disponible en esta plataforma, así como en Prime, encontramos “Los últimos cristeros” (2011), dirigida por el cineasta Matías Meyer, hijo del historiador Jean Meyer, autor del libro de 1973 “La Cristiada” y cuyo testimonio frente a cámara resulta mucho más relevante como parte de su participación junto a algunos de los protagonistas reales del compilado de Clío de “México Nuevo Siglo” de “La Guerra de los Cristeros” (Nicolás Echeverría, 1997), que se encuentra en YouTube.

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