Esta sombrilla es barata y no contamina como las sombrillas o toldos plásticos que se descaman dejando polvo sintético, que solo reducen la radiación pero no generan el fresco saludable y luego está uno allí abajo entre emisiones de gases contaminantes que desprenden esos plásticos a altas temperaturas. La sombrilla a la que me refiero es el árbol, el pino o cualquier arbusto con la altura suficiente ...