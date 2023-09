La ventana de la tarde y la libertad de vivir en el vacío fértil del sinsentido

Amaneció mi consultorio con dos botellas de vino vacías, cuatro copas, y el sacacorchos, así como los dejé anoche. También amaneció (no es verdad, ya que me levanté tardísimo) con cuatro botellas cortadas a lo largo, ya con tierrita y plantitas que espero enraízan allí en la mesita que puse en la ventana de la tarde. Hoy me pondré dos tatuajes nuevos.

Hace unos días que comencé a contemplar un proyecto nuevo. Anoche lo hablamos, para que tome el proyecto la energía de la propuesta del grupo que llevamos tiempo trabajando sobre el sinsentido de la vida. ¡Vieran lo fértil que es el terreno del sinsentido!

Imagínense sin tener que darle sentido a nada, sin ser esclavos de la búsqueda eterna del propósito y la misión de nuestro estar en esta vida. Yo lo llamo libertad. Y es que todo lo que hacemos y las razones y las intenciones que tenemos, podrían verse como una expresión de la libertad y no como una imposición (generalmente causada por decisiones propias pasadas). “Yo decidí ser mamá y ahora tengo todas estas responsabilidades.” Sí que nos hemos metido en espacios complicados, pero ¿qué pasaría si tomáramos todo desde la aceptación y determináramos la manera propia de navegar las aguas de la vida que “escogimos”. Hay cosas que podré cambiar, y otras que no. Lo que sí puedo cambiar siempre es el “cómo” y el “para qué.

Comienzo conmigo y me pregunto ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué sigo en la vida? ¿Quiero hacer las cosas de la misma manera? Si no quiero hacer lo mismo, o sí, pero de otra manera, ¿qué tengo que hacer para ajustarme a lo que propongo cambiar dentro de mí, para de allí hacer ajustes externos? Hoy puse plantitas en unas botellas. No fui a comprar plantas, sino que subí a la terraza y busqué los nuevos brotes de las plantas que ya tengo. ¡Si viera la amiga a quien le compré las suculentas como se han adecuado a mi terraza! Es parte de quien soy no buscar cosas nuevas. Busco usar lo que hay para crear espacios nuevos. Internamente también. En estos días estoy siguiendo el comentario de otra amiga. Veremos qué tal los resultados.