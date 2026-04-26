Block de notas (95): Suicidios, un flagelo de salud pública

Inicio entonces por el principio: los verdaderos temas, lo realmente candente, no son la política (aunque sí lo es). Lo importante es lo siguiente: lo que le pasa al vecino, lo que le pasa a mi familia, lo que le pasa a usted, estimado lector. Esto es lo importante. Y sucede lo de siempre: la sociedad está enferma, podrida. ¿Importa si aquí se ensambla la mejor camioneta del mundo? Absolutamente no. Los pobres y pinches obreros que diario la ensamblan, jamás van a tenerla en sus cocheras de barrio bravo. Jamás. Lo importante es lo siguiente...

Muchas ollas, como siempre, en la lumbre. La lumbre de la política local, regional, estatal, nacional y, ni se diga, a nivel internacional. En todos los estamentos: cultura, política, sociedad, gastronomía, espectáculos, música y un largo, largo etcétera. ¿Por dónde empezar? Como siempre, no lo sé. Tal vez, y sólo tal vez, hacerlo como bien lo escribió Lewis Carroll en su inconmensurable “Alicia en el País de las Maravillas”: iniciar por el principio y así continuar...

Antonio Tobías, de apenas 29 años, tras cuatro ocasiones, terminó desgraciadamente quitándose la vida en el quinto intento. No puedo culparlo de nada, salvo desearle que, de verdad, hoy esté descansando. Pero, perdón por repartir culpas, todos somos culpables de su suicidio/muerte. Si la sociedad y el gobierno no pueden preservar lo único que cuenta: la vida de un ser humano, entonces el gobierno y la sociedad no sirven, no servimos para nada.

Y usted lo sabe, es intrascendente si fui el primero en dejarlo en letra redonda (así fue, por lo demás) al alertar públicamente sobre el flagelo del suicidio en la entidad. Lo bien cierto es que los suicidios, los suicidas, siguen siendo noticia porque nadie detiene la depresión y nadie presta oídos y atención a semejante flagelo de salud pública.

Dice un poeta atormentado, como lo fue Gérard de Nerval: “Yo soy el tenebroso –el viudo– el desconsolado/ Príncipe de Aquitania de la torre abolida,/ murió mi sola estrella y mi laúd constelado/ ostenta el negro sol de la melancolía...”. Pues sí, este tono crepuscular y adolorido es el sino característico de estos humanos (muy jóvenes, cada vez más jóvenes) melancólicos, los cuales ven al final del túnel un sol negro de melancolía. No escapan por la puerta falsa (al suicidarse), ¡patrañas!, hay que borrar del lenguaje lo anterior; es una puerta que ellos visualizan como salida y salvación a tanta y tanta congoja.

El lunes 20 de abril, lunes negro. Dos colgados: Carlos Antonio, de 33 años, y Miguel Ángel León, de 29 años. Ese mismo día, oficiales disuadieron de tirarse de un puente a Natalia “N”, de apenas 29 años. ¿Qué hacer? Tal vez, como la famosa “madre” Teresa de Calcuta, instalar morideros, casas de asistencia para gente que se quiera morir y ayudarlos a ello. No, no es broma, es la verdad. Dicha religiosa ganaba carretadas de dinero por eso: tenía casas de asistencia no para vivir, sino para morir... Quien lo documentó harto fue el periodista Martín Caparrós.

ESQUINA-BAJAN

Nota 1: Jorge Luis Borges es inagotable en cualquier arista. Voy encontrando en mi librero revuelto un libro antiguo (ya todos los libros son antiguos al día de hoy) de una editorial española ya desaparecida, según yo, Altalena. El título es “Diccionario Privado de Jorge Luis Borges”, bajo la investigación, recopilación y acomodo del intelectual Blas Matamoro. Un opúsculo de colección al día de hoy. El libro fue publicado cuando el todo sapiente Borges vivía.

Nota 2: El 14 de junio de 1986, los medios de comunicación del mundo entero daban la noticia: Borges moría en un hotel en Ginebra, Suiza, donde en horas anteriores a su deceso estudiaba japonés y leía con ayuda de María Kodama textos orientales.