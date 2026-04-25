‘La Tumba de las Luciérnagas’: hambre, cenizas y el precio que la guerra cobra a las infancias inocentes

¿Conoces la película “La Tumba de las Luciérnagas”? Es una producción cinematográfica del famoso Studio Ghibli, reconocida por ser emotiva; lamentablemente, basada en hechos reales sobre la Segunda Guerra Mundial en Japón. La historia se centra en dos hermanos huérfanos: Seita, de 14 años, y Setsuko, de 4. Su padre era un teniente de navío de la armada japonesa, a quien nunca volvieron a ver, y su madre falleció de forma trágica en el devastador bombardeo de Kobe (1945). Los hermanos, forzados a buscar refugio, acuden a un pariente lejano de la familia; así empiezan a vivir con una tía, quien pronto mostró su egoísmo y oportunismo, aprovechándose de lo poco que les quedaba a los hermanos para conseguir comida para ella y su hija. Les racionaba los alimentos a Seita y Setsuko, y tenía actitudes crueles e hirientes contra ellos, lo que empuja a Seita a tomar la decisión de vivir por su cuenta en una cueva abandonada. Su lucha por la supervivencia es una batalla perdida contra el hambre implacable. Seita, desesperado, robaba para alimentar a Setsuko, pero la desnutrición y la enfermedad consumen a su pequeña hermana, quien finalmente muere en sus brazos. Devastado y sin voluntad para vivir, Seita también muere por inanición un mes después.

Lo más devastador sobre este filme no es el trágico destino de los dos personajes ficticios, Seita y Setsuko, sino que la historia se basa en la experiencia del autor Akiyuki Nosaka, sobreviviente a los bombardeos de Kobe, quien perdió a su hermana menor por desnutrición como resultado de la posguerra en Japón. La obra literaria de Nosaka nos muestra la guerra a través de los ojos de las niñas y niños afectados por el conflicto, quienes no tienen armas, ni voz y tampoco elección. ¿La niñez de Seita, Setsuko y Nosaka sería diferente si no hubiera un conflicto armado? Seguramente sí. Se dice que en las guerras no hay ganadores y que todas las personas involucradas pierden algo. Aunque en el caso concreto de “La Tumba de las Luciérnagas” no se muestra el campo de batalla de forma directa, no significa que los hermanos no estuvieran luchando por sobrevivir un día más. Aunque no fue una bomba lo que mató a Seita y Setsuko, sí fue la guerra y sus consecuencias lo que atormentó en vida a los niños y que, finalmente, los llevó a la muerte de una forma dolorosa y poco digna. ¿Por qué hablar de la Segunda Guerra Mundial en 2026? Porque las guerras siguen existiendo y, como consecuencia, continúan dejando infancias marcadas por la violencia. Actualmente, miles de niñas y niños sufren –de forma directa o indirecta– por los conflictos armados, lo cual vulnera sus derechos fundamentales, como la vida, la seguridad, la salud, la alimentación, la educación, etcétera. En regiones como Ucrania, Gaza y Palestina, las infancias viven realidades que requieren atención y apoyo internacional urgente, recordándonos la necesidad de priorizar su protección y sus derechos. Resulta pertinente abordar esta temática en abril, ya que se conmemora el Día de las Infancias. Desde la Organización de las Naciones Unidas se hace un llamado a los países y a la sociedad en general a reflexionar sobre la importancia de garantizar el bienestar, la protección y el desarrollo integral de niñas y niños. Esta fecha invita a promover acciones que aseguren el respeto de sus derechos, así como entornos seguros, inclusivos y libres de violencia que favorezcan su crecimiento pleno.

En este contexto surge la frase célebre del exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon: “This world is over-armed and peace is under-funded”, la cual evidencia un mundo que prioriza el gasto militar por encima del bienestar social; al relacionarlo con las infancias, esto implica que recursos clave se desvían de garantizar sus derechos y desarrollo. Un entorno libre de violencia no sólo supone ausencia de guerra, sino condiciones que aseguren una vida digna y, sobre todo, un entorno seguro que permita a niñas y niños crecer plenamente. ¿Qué pasa con las infancias que viven en una zona de guerra? La historia de “La Tumba de las Luciérnagas” nos recuerda que, detrás de cifras e informes, hay rostros de niños y niñas que sufren hambre, abandono y violencia, quienes son víctimas directas o indirectas del conflicto armado. Mientras el mundo sigue acumulando armas y destinando billones de dólares a su gasto militar, la paz sigue siendo un ideal insuficientemente financiado. El mes de las infancias nos invita a imaginar un futuro donde los países prioricen la vida y la dignidad de las personas, especialmente de niños y niñas. La autora es auxiliar de investigación de la Academia Interamericana de Derechos Humanos Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH