Las constantes: el campo de ‘reclutamiento’ en Jalisco y sus entrañas

“Mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que nadie crea en nada. Un pueblo que ya no distingue entre la verdad y la mentira no puede distinguir entre el bien y el mal: un pueblo privado del poder de pensar y juzgar está, sin saberlo ni quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira”, escribió Hannah Arendt.

Esta semana de plano las autoridades federales y estatales se volaron la barda en eso de las simulaciones y demás artificios a fin de crear precisamente lo descrito por Arendt.

1ERA CONSTANTE: Después del descubrimiento por parte de las madres buscadoras del matadero de Jalisco y del parte de investigación del muchacho aplicado de la 4T Harfuch en el sentido de que el líder del centro de reclutamiento referido, declaro que éste era usado para reclutar, pero también para torturar y asesinar a quien se negaba a pertenecer al CJNG, el mecanismo de la 4T se echó a andar a fin de echarle tierra al asunto y desenterró entonces el tema del desafuero del ex futbolista Blanco, que había sido acusado de intento de violación, pero también de tener nexos con los narcos, lo anterior a fin de distraer la atención nacional del rancho Izaguirre.

Bien librado salió el ex gobernador del proceso, sin embargo, en el inter, los coahuilenses nos dimos cuenta de los rapaces y acomodaticios diputados del PRI que tenemos, sumando al diputado de mentiras (Aguillón dixit) que actúan al contentillo de los designios de los dueños de Morena, ya que tienen la cola más larga que cualquier reptil costeño.

Una llamada fue suficiente para tirar línea a fin de que los diputados federales por Coahuila del PRI, que caben en un bocho: Jericó, Verónica y Rubén, votaran en contra de retirar el fuero al acusado, esto a cambio de que a su líder “Alito” le retiraran también el otro proceso similar que continuaba latente en la cámara. Amor con amor se paga, como decía el espectro de Macuspana.

La explicación que trató de justificar la misógina decisión dada por el diputado de mentiras de verdad da risa y se basó en que la investigación estaba mal procesada jurídicamente, pero bueno, a estas alturas de la vida política del referido personaje no hay espacio para una raya más en el cinismo del diputado de mentiritas.

2DA CONSTANTE: Regresando al caso del campo de “reclutamiento” de Jalisco, habíamos anotado que, en Coahuila, bajo el régimen de los dos hermanos muerte, existió el más grande de los campos de exterminio de la historia del país en el ejido Patrocinio y que el grado de simulación operado desde el gobierno del estado entre los años 2008 a 2021, fue el de ir alargando las investigaciones en el sitio y botando el balón lo más lejos posible a fin de apostarle al olvido.

Bien, según fuentes informadas, la 4T está tratando de desenterrar este bochornoso asunto a fin de ir quitándole presión a lo que podría ser la más grande crisis que podría enfrentar la presidenta, amén de los aranceles.

Las voces que claman por justicia a los miles de desaparecidos de Coahuila se dice que serán escuchadas y entonces el clan de los hermanitos estará en aprietos.

Hay un indicio que surge de la renuncia de Samuel Rodríguez a la CNOP que, dicen los enterados, será parte del mensaje del grupo del profesor bailador a la cargada en la 4T. ¿Será?

OTROSÍ: En este tema del campo de exterminio de Jalisco, ¿cuál es la posición de la “afamada y carísima” Academia Interamericana de los Derechos Humanos, cuyas jugosísimas ganancias ¿se reparten los magistrados esposos y hoy viudos de Riquelme? Válgame.

3ERA CONSTANTE: Un amigo fallecido que formaba parte del grupo íntimo del ex gerente Riquelme me había mencionado que el pacto con Rubén implicaba dos años de influencia en el gobierno y luego lo dejarían gobernar, pero fallote. Se dice que un plan similar fue pactado con Manolo, solo que el muchacho se puso listo y colocó a su generación en el mando y puso como trabuco a un experimentado político que no salió a gusto con los hermanitos muerte.

Se afirma que la forma de controlar los ímpetus de Riquelme y sus tentaciones de influencia han sido acalladas a través del resguardo de expedientes acerca de abultados faltantes en las cuentas de su administración, tanto a nivel local, como ahora por la Auditoría Superior de la Federación, ésta última, nada más por 600 millones de pesos que debieron aplicarse en la pandemia y que no aparece su destino. Les damos un norte: Entre Saltillo y Torreón hay un pueblo mágico en donde existe un hotel y viñedo. Haya cosa.