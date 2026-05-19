Las economías sostenibles serán dueñas del futuro

Por Bruno Bouygues y Bertrand Badré, Project Syndicate.

PARÍS- Las preocupaciones medioambientales y climáticas parecen estar retrocediendo a nivel mundial. El término sostenibilidad se ha politizado, la administración Trump se burla abiertamente de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) de las empresas, y muchas compañías están abandonando sus compromisos de cero emisiones netas.

Pero si miras más allá de la superficie, verás algo más. Si bien la reacción política y cultural contra la “sostenibilidad” es real, también lo es la transición económica global hacia tecnologías energéticas más limpias y la electrificación.

Después de todo, el trabajo para establecer estándares de sostenibilidad corporativa ha continuado. Un número creciente de jurisdicciones está adoptando el marco de divulgación del Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad (ISSB), y en Europa, las Normas Europeas de Informes de Sostenibilidad (ESRS) siguen vigentes. A pesar de sus diferencias, estas iniciativas están convergiendo en una arquitectura global única.

Esta convergencia no solo se debe a regulaciones complementarias, sino también a los mayores fondos de capital del mundo. Los fondos de pensiones, los fondos soberanos, los balances de las aseguradoras y las instituciones de financiación para el desarrollo están cada vez más sujetos a compromisos de cero emisiones netas, informes alineados con la taxonomía y marcos de riesgo de transición.

Esto no es una moda pasajera. Estamos presenciando una revalorización fundamental, que se está aplicando gradualmente mediante decisiones fiduciarias y prudenciales. Las empresas que pueden generar estrategias creíbles de reducción de carbono son reconocidas como activos de inversión y, a menudo, pueden obtener financiación en condiciones más favorables. Aquellas que no pueden, corren el riesgo de que su valoración se vea afectada en consecuencia.

Es improbable que estas señales cambien. La pandemia de COVID-19 y las guerras en Ucrania y ahora en Irán han replanteado el tema de la sostenibilidad, que ahora se centra tanto en la soberanía y la seguridad económica como en el planeta. Reducir la dependencia de los combustibles fósiles es la vía más directa hacia la seguridad energética, del mismo modo que las cadenas de suministro más cortas fortalecen la resiliencia industrial y los flujos circulares de materiales garantizan la autonomía estratégica. Los líderes empresariales y los estrategas de seguridad nacional comparten cada vez más las mismas ideas.

Por supuesto, Occidente ha tardado en comprender esto, mientras que China tomó la decisión estratégica deliberada hace años de convertirse en la principal potencia sostenible del mundo. Actualmente, China fabrica aproximadamente el 80 % de los paneles solares del mundo, domina las cadenas de suministro de baterías y está expandiendo rápidamente las tecnologías de hidrógeno verde, energía eólica marina y movilidad eléctrica. La tecnología limpia es la frontera competitiva de la economía global, y China pretende dominarla.

Los fabricantes europeos y estadounidenses se enfrentan a un formidable competidor respaldado por el Estado; pero la transición energética global es, por definición, una empresa de enorme envergadura. La cuestión no es si se escribirá esa historia, sino cuántos autores destacados la protagonizarán.

Europa se encuentra en una posición privilegiada en este ámbito. Cuenta con una profunda experiencia industrial, instituciones de ingeniería de primer nivel, un sistema financiero sofisticado y, lo que es fundamental, el marco regulatorio más desarrollado del mundo para la creación de productos sostenibles y la movilización de capital sostenible.

El Pacto Verde Europeo, la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa y el pasaporte digital de productos son más que simples normativas de cumplimiento; constituyen la infraestructura necesaria para construir una economía industrial sostenible. Europa es el mercado más exigente del mundo. Cualquier fabricante que cumpla con los estándares europeos posee una acreditación de facto que debería ser reconocida en cualquier lugar.

Europa puede considerar esta arquitectura como un perímetro defensivo o bien implementarla como una plataforma abierta. Esta última opción, colaborar con Japón, Corea del Sur, Canadá y economías emergentes dispuestas a ello para desarrollar estándares interoperables y compartir capacidades técnicas, posicionaría a Europa como la autoridad coordinadora de una economía global verdaderamente sostenible. Un papel que vale la pena desempeñar.

Pero la transformación industrial global que se está desarrollando actualmente no es un tema de debate político. Forma parte de una secuencia histórica. La industria europea gestionó nuevos procesos de certificación de calidad en la década de 1990, calificaciones de sostenibilidad en la década de 2010 y un endurecimiento drástico de la regulación a nivel de producto hasta 2025. Ahora llega el cuarto acto, con la implementación de pasaportes digitales de productos, financiación alineada con la taxonomía y contabilidad de carbono en las compras. La reciente reacción política no ha logrado, ni puede lograr, revertir esta tendencia.

De ello se desprenden tres implicaciones para los responsables políticos, los líderes industriales y las instituciones financieras. En primer lugar, es fundamental apoyar a los fabricantes durante la transición, en lugar de protegerlos de ella. Europa necesita un esfuerzo coordinado para ayudar a las empresas industriales medianas , pilar del empleo y la innovación europeos, a desarrollar capacidades digitales y de información, combinando bancos nacionales de desarrollo como Bpifrance, KfW y Cassa Depositi e Prestiti con capital privado y programas de mentoría. Las subvenciones que simplemente retrasan el progreso no son la solución.

En segundo lugar, el pasaporte digital de productos europeo debe considerarse una infraestructura compartida, no una carga administrativa. Los mecanismos para emitir, verificar e intercambiar datos de productos en las cadenas de suministro globales serán para la nueva economía industrial lo que las redes de mensajería de pagos son para las finanzas. Europa puede ser un referente constructivo en la elaboración de estándares, pero solo si colabora con sus socios comerciales, no en su contra.

En tercer lugar, la diplomacia comercial europea debería alinearse con esta arquitectura regulatoria. En lugar de utilizar las normas ambientales como moneda de cambio, Europa debería reconocer los marcos equivalentes existentes e invitar a sus socios a converger en metodologías comunes. La legitimidad de las normas europeas reside precisamente en su carácter no discriminatorio.

Las empresas que definirán la competitividad industrial dentro de una década ya están completando su cuarta fase: garantizar la trazabilidad digital, adoptar la contabilidad del carbono, alinearse con los criterios de taxonomía y convertir el cumplimiento normativo en una ventaja comercial. Están surgiendo en Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido, Japón, Corea del Sur y otras economías asociadas.

La sostenibilidad y la competitividad no son prioridades contrapuestas. Se trata del mismo proyecto, visto desde dos perspectivas distintas. Reconocer que esta convergencia no es una moda pasajera, sino un cambio estructural, es fundamental para implementar las políticas económicas y financieras más adecuadas para el futuro. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Bruno Bouygues es director ejecutivo de GYS, un grupo industrial especializado en equipos de soldadura, cargadores de baterías y sistemas de reparación de carrocerías de automóviles, con operaciones en 132 países. Bertrand Badré, ex director gerente y director financiero del Banco Mundial, es presidente del Consejo Asesor del Sindicato del Proyecto, fundador y socio gerente de Blue like an Orange Sustainable Capital y autor de¿Pueden las finanzas salvar al mundo? (Berrett-Koehler, 2018).