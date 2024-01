Las imágenes que danzan

Por: Rosa Amelia Poveda

La primera vez que consideré la coreografía fuera de la danza fue en un encuentro con el director de cine español José Luis Guerrín en la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador en 2017. Anteriormente, ya había admirado varios documentales que se convirtieron en referencias coreográficas por su ordenación visual, espacial y poética. Sin embargo, José Luis Guerrín, en una excelente exposición, logró con dos dispositivos estéticos sintetizar la coreografía en el cine. Para él, el control y el azar permitían, no sólo agrupar; sino, abreviar un recorrido histórico del cine. De esta manera comencé a preguntarme sobre la lectura política que la ordenación espacial produce en nuestra cotidianidad; y de esta manera, el conjunto de cuestionamientos que las danzas inspiran a partir de su composición.

Por otro lado, en ese momento, se consolidó para mí, una búsqueda de la danza fuera del salón de ensayos. Una danza que también habita en una ordenación silente y que las personas realizan de manera colectiva y sin previa organización. -Muchas veces lo que es danza no es danza; y lo que se cree que no es danza; efectivamente, es danza-. Una afirmación ambivalente a primera vista; sin embargo, también apela a una contemplación y escucha. La misma, que me ha permitido rebasar esta apasionante y desconcertante dificultad de hablar de la danza desde las danzas mismas y fuera de ellas; pero sobre todo, desde su reminiscencia.