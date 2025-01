Lecciones de un fumador

Lord Feebledick tenía sospechas fundadas acerca de la fidelidad de lady Loosebloomers, su mujer. Le dijo, severo, al pelirrojo mancebo encargado de la cría de faisanes: “Apostaría cualquier cosa, Wellh Ung, a que mi señora y tú tienen una relación de carácter erótico sensual”. “De ninguna manera, milord” –respondió con firmeza el mozallón–. Preguntó lord Feebledick: “¿No tienen ninguna relación de carácter erótico sensual?”. “No, milord –aclaró Wellh–. Quiero decir que de ninguna manera acepto la apuesta, pues sé que la voy a perder”... Dio principio la noche de bodas. Tímida, ruborosa, púdica, la recién casada le dijo con emocionado acento a su flamante maridito: “Vehementino: toda la vida he guardado para ti mi virginidad, mi recato, mi pureza, mi honor, mi castidad, mi doncellez”, “Te lo agradezco, Susiflor –replicó él–. Pero ahora disponte a gastar todos esos ahorros”... Babalucas –al fin Babalucas– era fumador. Un amigo le advirtió: “Se hizo un experimento con ratones, y la nicotina del cigarro les provocó la muerte”. “Lo creo –aceptó Babalucas–, pero yo pongo los cigarros donde no los puedan alcanzar”... El socio de don Algón le dijo: “Supe que tienes nueva secretaria. ¿Has intentado algo con ella?”. “Me da miedo –respondió el salaz ejecutivo–. Se llama Concepción Segura”... En medio del acto del amor el señor salió del lecho, fue a la sala, trajo un ramo de flores y lo depositó con reverencia sobre el cuerpo de su asombrada esposa. “¿Por qué haces eso, Frustracio?” –preguntó la mujer–. “¡Oh! –exclamó con simulado asombro el tipo–. ¡Creí que estabas muerta!”... Don Avaricio Cenaoscuras fue a Las Vegas. Iba de invitado, con todos los gastos pagados por un primo rico, por eso aceptó ir. Llegó a la mesa de la ruleta y colocó una moneda de un peso sobre el tapete. “Disculpe, señor –le dijo el encargado–. No acostumbramos apostar esa clase de dinero”. “Muy bien –contestó don Avaricio–. Toma lo que acostumbren apostar y dame el cambio”... Llegó un joven contador a pedir empleo en cierta dependencia de la 4T. Lo recibió el titular de la oficina junto con el subdirector. Tras enterarse de los deseos del muchacho dijo el jefe: “Te pondré un pequeño examen. ¿Cuántas son 7 por 9?”. “63” –respondió el aspirante–. El jefe se volvió hacia su segundo. “Tenías razón –le dijo–. Son 63”... Un señor acudió al centro siquiátrico. “Perdone –le preguntó al guardia–. ¿Se les escapó anoche alguno de los alienados?”. “No –respondió el hombre–. ¿Por qué me lo pregunta?”. Contestó el señor: “Mi mujer se fugó con un sujeto, y todavía no me lo explico”... Don Astasio llevó a su esposa Facilisa a ver el nuevo departamento en que iban a vivir. Objetó ella: “El closet me parece demasiado bajo”. Opuso el vendedor: “Señora, es la altura normal de los closets”. “Será –admitió ella–. Pero yo tengo amigos más altos”... Himenia, célibe otoñal, le preguntó con insinuante voz al apuesto boy scout: “Dime, joven escultista: ¿ya hiciste tu buena obra del día?”. Respondió el muchacho: “Sí”. Volvió a inquirir la señorita Himenia: “¿Y la de la noche?”... Anunció, grandilocuente, el maestro de ceremonias en la cena anual del Club Silvestre: “¡Y ahora, señoras y señores, voy a dar a conocer el nombre de la Mujer del Año!”. Una señora les dijo por lo bajo a sus compañeras de mesa: “Creo que puede ser cualquiera de nosotras”. Empezó a describir el locutor: “Es una dama brillante, audaz, moderna, emprendedora”. “¿Lo ven? –se entusiasmó la mujer–. ¡Puede ser alguna de nosotras!”. “Y además –prosiguió el anunciador–, es madre ejemplar y esposa llena de virtudes”. Dijo la señora: “No es ninguna de nosotras”... FIN.

TE PUEDE INTERESAR: Las causas del atraso de México