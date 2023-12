Lecciones fosfo-fosfo: Los errores y los aciertos de Samuel García

El nuevo ¡Novelón!

Esta semana, Samuel García y su lanzamiento a la búsqueda de la presidencia de México, aunado a su intento de dejar una persona de su confianza en el interinato de la abandonada gubernatura de Nuevo León, ha sido fuente abundante de comentarios en todas las conversaciones y de los memes más divertidos.

Adicional a las bromas al respecto, muchos hemos sido duros al criticar algunas acciones de Samuel, pero cada vez que lo hacemos, nada ganamos. El beneficio es nulo, tanto para el que lo emite como el que lo recibe. Así que este artículo pretende usar este caso para definir errores y aciertos que ha tenido Samuel, con el fin de utilizarlos en nuestro desarrollo personal. No vaya a ser que estemos viendo la paja en el ojo ajeno...

Aprendizaje de sus errores:

1. No cumplir sus acuerdos. Samuel prometió en repetidas ocasiones que no dejaría la gubernatura para buscar la presidencia, como lo hizo el gobernador anterior, a quien tanto criticó por ello. Escuché recientemente un noticiero en donde se comentaba el número de veces que Samuel prometió no seguir los pasos de su antecesor. Hoy todos sabemos que este acuerdo, tan importante y tan prometido, no fue cumplido.

Si tú cumples tus acuerdos, sobre todo contigo mismo, no tengo la menor duda que llegarás a ser la persona que sueñas. Cumple lo que prometes, y nunca prometas algo que no estás seguro de que vas a cumplir.

2. Decir mentiras. Con el gran problema que enfrenta la ciudad por falta de agua, Samuel ha inaugurado varias veces el acueducto II de El Cuchillo, éste sigue sin traer agua a la ciudad. Ni qué decir de cuando mencionó que el problema del agua está resuelto, siendo que las presas se encuentran en un nivel inferior al del año pasado. La joya de la corona es cuando dice que un grupo del PRIAN atacó el Congreso cuando en los videos de este evento se ve claramente que son miembros de su propio partido.

Si en tu organización, incluyendo tu familia, permites las mentiras, la cultura organizacional que generarás nunca podrá tener productividad, trabajo en equipo o sentido de pertenencia.

3. Tener soberbia. La inversión de Tesla en Nuevo León, se decidió en el corporativo de dicha empresa después de un análisis profundo propio de una inversión multimillonaria, no porque Samuel haya ido a convencerlos. Samuel ha declarado en varias ocasiones que gracias a él, Tesla y su “compadre” Elon Musk, están llegando a Nuevo León.

Si eres una persona soberbia, pensarás que todo lo sabes y dejarás de aprender; que todo lo mereces y dejarás de agradecer.

Ahora contemos también lo bueno, donde podemos aprender:

1. Segmentación de mercado. Samuel ha sabido identificar y sacarle provecho a un mercado de gente joven que no se identifica con los partidos políticos tradicionales. Este mercado se distingue por el uso de redes sociales como Instagram, que tiene una penetración del 77 por ciento de los mexicanos, y Tiktok con el 48 por ciento, donde Samuel está muy bien posicionado.

2. Ambición. Es una palabra con mala prensa, sin embargo, la ambición es propia de la gente exitosa. Haber sido gobernador a los 33 años e intentar ser presidente a los 36, demuestra ambición y Samuel es un buen ejemplo. La ambición es muy buena, siempre y cuando sea utilizada para el beneficio de la comunidad, y no solamente por ego.

3. Posicionamiento. Con mensajes muy claros, directos y relajados, alineados al mercado de gente joven, con la colaboración de una persona súper reconocida y con gran imagen pública como su esposa Mariana, logró un posicionamiento muy rápido.

Antes de criticar la paja en el ojo ajeno, aseguremos no tener la viga en el nuestro. Reconoce las virtudes en los demás, ya que eso te acerca a incorporarlas a tu vida.

