El pasado martes 27 el medio artístico hollywoodense se cubrió de luto con la muerte de un infarto a los 76 años de edad luego de estar lidiando con el Parkinson el comediante Richard Lewis.

Aunque logró mayor notoriedad en el stand up y la comedia televisiva, el cine lo cobijó para participar en los años 90 en la parodia de “Robin Hood”, dirigida por Mel Brooks, interpretando al príncipe John, al lado de Cary Elwes, de 1993; ese mismo año filmó en México al lado del comediante canadiense John Candy la que fuera la última película de Candy, “Wagons East!”, de Peter Markle y a mediados de la década la ganadora del Oscar al Mejor Actor de 1995 para Nicolas Cage “Adiós a Las Vegas”, de Mike Figgis. Entre sus últimas películas se pueden contar “Entedos en Broadway” (Peter Bogdanovich, 2014), compartiendo créditos con Owen Wilson y Jennifer Aniston, y “Sandy Wexler” (Steven Brill, 2017), al lado de Adam Sandler y la ganadora del Oscar Jennifer Hudson para la plataforma de Netflix.

El jueves 29 fue el cine internacional el enlutecido con el fallecimiento a los 92 años de edad el cineasta italiano Paolo Taviani, quien luego de haber visto la película “Paisa” (Roberto Rosellini, 1946) se inspiró para hacer cine junto a su hermano Vittorio en una dupla sobresaliente de quienes se recuerdan títulos como “Allonsanfán” (1974), protagonizada por el primer actor también italiano Marcello Mastroiani; la ganadora de la Palma de Oro de Cannes en 1977 “Padre Padrone”,basada en la novela biográfica de Gavino Ledda o la ganadora del Gran Premio del Jurado de Cannes en 1982 “La noche de San Lorenzo”, entre otras más. Su última película, y ya en solitario, fue el drama “Leonora Addio”, del 2022, que gira alrededor del asesinato de un niño inmigrante siciliano en Brooklyn. Descansen en paz.

En total contraste, el mismo jueves 29 se estrenó en las salas de cine de México la segunda entrega de la trilogía de “Duna”, del canadiense Denis Vileneuve, luego de que a principios de mes nuestro país fue el primero que visitaron varios integrantes de su elenco como los nominados al Oscar Timothée Chalamet, Austin Butler y Florence Pugh, entre otros más, para su promoción alrededor del mundo y que rindió sus frutos al convertirse en la película más taquillera del año en el primer fin de semana de su estreno mundial.

Lo que quizás muchos no saben es que esta adaptación en tres películas del también nominado al Oscar Villeneuve (con películas desde “La mujer que cantaba”, en el 2010 al primer capítulo de “Duna”, del 2021) de la novela de culto de ciencia ficción de Frank Herbert es la tercera que se ha hecho luego de una no filmada del maestro del surrealismo Alejandro Jodorowsky y la fallida producción con el sello de Dino de Laurentiis filmada en los estudios Churubusco de la Ciudad de México por el no menos poco convencional cineasta David Lynch bajo el título de “Dunas” y que tuvo su estreno mundial en 1984.

