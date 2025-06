Libertad de expresión por encima del respeto

¿Les platico? ¡Arre!

El “Maistro” Hermenegildo Torres sostiene en su basta bibliografía traducida a más de 50 idiomas, que hasta para ser p3nd3jo se necesita clase.

El fundador del PUP se volvería a morir si viera los desfiguros que protagonizan en los chats, tipos que se sienten dioses porque alguien los puso como “admines”.

No son capaces de administrar sus patéticas uberianas vidas y pretenden hacerlo en con chat.

Botones sobran. Con muchos de ellos me he dado agarrones de órdago porque me divierte hacerlo. Me divierto a costa de esos especímenes que se reproducen como gremlins en aguacero.

Son los solaces divertimentos que me regalo, al ejercer un oficio expuesto como pocos, a la “mala” leche de quienes mamaron hiel en vez de miel.

Gente como un tal José Múzquiz -alégrate, lombriz infeliz, hoy te tocó a ti- que “administran” un chat del pueblo mágico de Santiago, siendo que ni él ni quien mueve sus hilos viven en dicho municipio, 34 kilómetros al sur de Monterrey.