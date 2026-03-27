¿Listos? ¡Listos! ¡Arranca Pa´l Norte 2026!

Se dice fácil: 1,200 millones de pesos en tres días del festival y los previos, más posteriores, que incluyen Semana Santa, porque muchos visitantes se quedarán aquí para pasar los días sagrados del catolicismo. Súmenle a la causa 1,200 millones, porque además, habrá dos partidos de repechaje del Mundial de fútbol FIFA 2026 entre las “potencias” Bolivia, Surinam e Irak, los días 26 y 31 de marzo. O sea, puros partidos de selecciones “estelares”...

Esta semana -como en los últimos cinco festivales- atestiguamos el montaje de lo que a partir de hoy disfrutarán más de 100,000 personas cada día durante los tres que abarca el Pa´l Norte 2026.

Es todo un concierto de héroes anónimos con acentos y modos que vienen de todas partes de México, principalmente de la CDMX y el sur de este vapuleado país.

Hasta música y baile hubo por parte de los trabajadores, como podrán darse cuenta en el siguiente video:

Platiqué con gente de Apodaca Group y me dicen que arriba de 2,500 personas tienen a su cargo el montaje y desmontaje de esa ciudad que se erige en los terrenos del Parque Fundidora.

Durante tres días -viernes 27, sábado 28 y domingo 29- habrá dos explanadas en Monterrey: La de Los Héroes, frente al Palacio de Gobierno y la de Sopladores. No vayan a pensar que estoy hablando de otra cosa; así se llama uno de los espacios donde tiene lugar el Pa´l Norte. Convención no autorizada de distribuidores de Apple y de Neurocirujanos: El desmadre provocado por las obras del Metro hará una odisea llegar al Parque Fundidora. Se necesitará valor para sortear el tráfico a la llegada y la salida. Se necesitará blindar nuestras pertenencias, porque el Pa´l Norte es también, una convención no autorizada de distribuidores de Apple. Vienen por las últimas novedades del mercado, el IPhone 16, su preferido. Cuando la humareda del último concierto se difumine sobre el cielo regio, más de 3,000 celulares viajarán rumbo a la CDMX en autobuses de ETN y Futura, para ser desbloqueados en las plazas de la tecnología del Eje Central. Van a ser robados por los diestros dedos de los neurocirujanos, que también tienen en estos tres días su convención anual. Sus pacientes serán los ingenuos, borrachos, drogados o descuidados, que los habían comprado a 24 meses sin intereses en el Palacio de Hierro o Liverpool y -ni modo- a seguirlos pagando para que otro vivo los use, después de haberlos conseguido en el mercado negro a menos de la mitad de su valor.

Cajón Desastre: - Todo esto, en medio de un mundo en guerra y un país que gracias a sus gobernantes, cabecea para el lado del chingazo. - Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza. - A lo mejor se nos aparece por aquí Sanjuana Martínez, que tiene más de 2 meses amenazando con demandarme, junto con larvas de su enjambre de liendres como el falso abogado; su paje maje y el ho-ho-ho-coso burócrata naranjón metichón, DILAPILA, estorbante -que no ayudante- en la secretaría del Medio Ambiente del gobierno de Samuel García.

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