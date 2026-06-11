¿Les platico? ¡Arre! ”Alguien de la casa” -como decía mi abuela la alcaldesa- me mostró el video de Pedro Ferriz Hijar, donde llama p3nd3jos a Mariana Rodríguez y a su esposo, el gobernador Samuel García. El hijo de Ferriz de Con ya había insultado de esa manera a la presidente, Claudia Sheinbaum. En ambos casos se quiso hacer el gracioso y en buena parte lo logró, porque la red está infestada de aficionados, a quienes les cuesta dinero distraerse de la chamba por andar de metichones, y profesionales -que lo ganan- por festinar y hacer el peor uso imaginable de las “malditas redes sociales”, como las llamó el filósofo, semiólogo y escritor italiano, Umberto Eco, en su lecho de muerte.

Los aficionados se ponen como definición en sus perfiles, “creadores de contenido”, y a eso le llaman tomarse selfies en el gym, frente al espejo, bailar, corear y copiar cosas de otros.

Cada quien es libre de hacer lo que se le pegue la gana. No lo cuestiono, pero quizá ese sea el alto costo que pagamos muchos por la existencia de una libertad que pareciera no tener freno. Por eso en China existe un enfoque hacia el uso productivo de las redes, y para los disipados-disolutos-libertinos, hay ahí una herramienta o plataforma que les permite husmear, pulular, reptar y hacerse eco de las babosadas sociales de Occidente, previo pago -por cierto y por supuesto- bastante oneroso, para disuadirlos de esa nociva práctica de comunicación. El padre: Ambos son un caldo de incongruencias, por decirlo amablemente. El padre quiso ser presidente de México y no llegó ni a la primera ronda, pues quedó a años luz de reunir los porcentajes de votos requeridos para aparecer en las boletas del 2018, como candidato independiente.

Y cuando su lealtad a la Patria fue cuestionada por estudiantes de Coahuila y NL, los insultó. En ambos casos, Ferriz de Con fue confrontado contra su propia realidad. Si no es capaz de serle fiel a su esposa ¿cómo va a serlo con la Patria?

Ese desliz le costó la chamba en Grupo Imagen, cuando el 25 de agosto de 2014 fue obligado a renunciar debido a que se hicieron públicas sus infidelidades con una compañera de trabajo, en el año 2014. Es tan doble cara que se apersonó con su esposa en primera fila para saludar de mano al Papa Francisco (QEPD). Recientemente quiso ganarse el aprecio de su audiencia perdida, al amenazar a la UIF, al SAT y a la FGR con “sacar sus trapitos al sol” si lo siguen amenazando. Verifiqué con autoridades de esas dependencias y hasta ahora, no hay cargo alguno ni apercibimiento en contra suya. Por lo tanto, Pedro Ferriz de Con se tira al piso, victimizándose para causar lástima a los ingenuos e ignorantes.

¿Y el hijo? Tiene antecedentes penales en EEUU, cuando el sábado 24 de octubre de 2020 fue arrestado por las autoridades de Montgomery, Texas, por conducir intoxicado. Aduciendo presiones de sus patrones y censura ordenada por el gobierno contra sus patrones, fue despedido el 29 de abril de 2025 de otro programa (Despierta TV), cuando en realidad la decisión se debió a la bajísima audiencia que registraba dicha transmisión. “Me quieren callar”, se tiró al piso, victimizándose. Con tal de ganar audiencia, el 30 de octubre de 2025 fingió un infarto al aire en el programa que tenía. Acaba de llamar p3nd3jos al gobernador de NL y a su esposa. Ya lo hizo antes con la presidente Sheinbaum. ¿Qué sigue para éstos? Los medios que les abren espacios buscan ganar rating por todos lados, pero están profanando su credibilidad. Incluyo una recopilación de las trastadas de Pedro Ferriz de Con y de su hijo Hijar. Cajón Desastre: - Le dedicamos muchas horas a armar este expediente. Espero les sea útil para poner en su lugar a dos que desprestigian el oficio periodístico. - Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y más evidencias de la caída en desgracia de Sanjuana Martínez, por estar mordiendo las manos que le dieron de comer durante los seis años del ex presidente López Obrador.

Por eso en China existe un enfoque hacia el uso productivo de las redes, y para los disipados-disolutos-libertinos, hay ahí una herramienta o plataforma que les permite husmear, pulular, reptar y hacerse eco de las babosadas sociales de Occidente, previo pago -por cierto y por supuesto- bastante oneroso, para disuadirlos de esa nociva práctica de comunicación. El padre: Ambos son un caldo de incongruencias, por decirlo amablemente. El padre quiso ser presidente de México y no llegó ni a la primera ronda, pues quedó a años luz de reunir los porcentajes de votos requeridos para aparecer en las boletas del 2018, como candidato independiente. Y cuando su lealtad a la Patria fue cuestionada por estudiantes de Coahuila y NL, los insultó. En ambos casos, Ferriz de Con fue confrontado contra su propia realidad. Si no es capaz de serle fiel a su esposa ¿cómo va a serlo con la Patria? Ese desliz le costó la chamba en Grupo Imagen, cuando el 25 de agosto de 2014 fue obligado a renunciar debido a que se hicieron públicas sus infidelidades con una compañera de trabajo, en el año 2014. Es tan doble cara que se apersonó con su esposa en primera fila para saludar de mano al Papa Francisco (QEPD). Recientemente quiso ganarse el aprecio de su audiencia perdida, al amenazar a la UIF, al SAT y a la FGR con “sacar sus trapitos al sol” si lo siguen amenazando. Verifiqué con autoridades de esas dependencias y hasta ahora, no hay cargo alguno ni apercibimiento en contra suya. Por lo tanto, Pedro Ferriz de Con se tira al piso, victimizándose para causar lástima a los ingenuos e ignorantes. ¿Y el hijo? Tiene antecedentes penales en EEUU, cuando el sábado 24 de octubre de 2020 fue arrestado por las autoridades de Montgomery, Texas, por conducir intoxicado. Aduciendo presiones de sus patrones y censura ordenada por el gobierno contra sus patrones, fue despedido el 29 de abril de 2025 de otro programa (Despierta TV), cuando en realidad la decisión se debió a la bajísima audiencia que registraba dicha transmisión. “Me quieren callar”, se tiró al piso, victimizándose. Por escándalo se despide Pedro Ferriz de Con, sale de la radio (+AUDIO) https://sinlineamx.com/corren-pedro-ferriz-hijar-programa-acusa-censura/ ”Traigo un infarto”: Pedro Ferriz Hijar cancela su noticiero por problemas de salud | Radio Fórmula ¿Quién es María Estrada, la esposa de Pedro Ferriz Hijar? - Quinto Poder ¿Qué pasó con Pedro Ferriz de Con? Dice que supuesto “algoritmo” le quitó votos a Xóchitl Gálvez para dárselos a Claudia Sheinbaum Con tal de ganar audiencia, el 30 de octubre de 2025 fingió un infarto al aire en el programa que tenía. Acaba de llamar p3nd3jos al gobernador de NL y a su esposa. Ya lo hizo antes con la presidente Sheinbaum. ¿Qué sigue para éstos? Los medios que les abren espacios buscan ganar rating por todos lados, pero están profanando su credibilidad. Incluyo una recopilación de las trastadas de Pedro Ferriz de Con y de su hijo Hijar. Cajón Desastre: - Le dedicamos muchas horas a armar este expediente. Espero les sea útil para poner en su lugar a dos que desprestigian el oficio periodístico. - Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y más evidencias de la caída en desgracia de Sanjuana Martínez, por estar mordiendo las manos que le dieron de comer durante los seis años del ex presidente López Obrador. Ferriz amenaza a la FGR, al SAT, a la UIF:

Ferriz de Con pide perdón a estudiantes a quienes ofendió:

Ferriz de Con insulta a estudiante del ITESM:

Audio con la infidelidad de Ferriz de Con y compañera de trabajo

Ferriz hijo llama pendeja a CSP

Ferriz hijo llama pendejos a Mariana y a Samuel

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