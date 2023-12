‘Lo que se habla con la boca se sostiene con los huevos’. Mitos sobre promesas sin intenciones de cumplir

“Lo que se habla con la boca se sostiene con los huevos.” Así me dijo, justo antes que quedar mal de nuevo. Así es. Es válido decir que siempre no, que lo que dije que haría, no podré hacer. Se pide una disculpa y ya. Las promesas rotas, los juramentos que no se cumplen, las palabras que no logran convertirse en acciones. Suceden. Desde niña, este tipo de situación me ha provocado una gran decepción, una sensación de desilusión y de soledad. Sí duele que no me cumplan – mi papá fue el primero de una larga lista.

¿Qué sucede? ¿Por qué llegamos a ese punto en que no cumplimos? Hay varias razones. Una de ellas es porque usamos una promesa para sacar de otra persona lo que queremos, sin intención alguna de cumplir. Otras son las promesas que hacemos en una etapa de vida y que se vuelven insostenibles después de tiempo. También podría pasar que le dije a alguien que ayudaría con la mudanza de su casa al final de diciembre y luego recibí una invitación para pasar año nuevo en la Riviera Maya. Si fuera mi mudanza, te consideraría muy menso si no vas de vacaciones para quedarte a ayudarme, por más que hayas “empeñado tu palabra”. Las cosas cambian...

Pero, llega el momento, después de que incumples un montón de veces, durante meses o años, que, a pesar de ser muy aguantadora y comprensiva, voy a rajarme yo. La verdad es que estoy hablando de algo que tiene un trasfondo de la expectativa disfrazada de esperanza. Si me han dicho algo un montón de veces, pero no lo han cumplido, no puedo esperar que de repente lo hagan. La esperanza y la expectativa de que las cosas cambien me hará cavar un hoyo cada vez más profundo. Ese hoyo se cava justo en la confianza.

“Lo que se habla con la boca se sostiene...” No se sostiene con nada. Una persona hace lo que dice o pide una disculpa y se retira. No es necesario invertir partes del cuerpo ni nada por el estilo. De niños decíamos, “Hago cruz sobre mi corazón, y espero morir.” O sea que si no cumplíamos seríamos merecedores de la muerte. No es para tanto. Si no puedes y no quieres, si te rajas...sé honesto y ya.