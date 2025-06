Amaga alcalde de Piedras Negras con movilización social para exigir a Manolo Jiménez autorice techumbres escolares

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde Carlos Jacobo Rodríguez amenazó con organizar una movilización social para llamar la atención del gobernador Manolo Jiménez, a efecto de que se agilice la autorización para construir techumbres escolares en la cabecera municipal.

Esto, al cumplirse 81 días de esperar a que Julio Iván Long, director del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) resuelva el trámite respectivo, aunque hace poco, a través del diputado Guillermo Ruiz, el funcionario dijo, sin mayor explicación, que la petición estaba técnicamente mal sustentada.

TE PUEDE INTERESAR: Gobernador congela diálogo con alcalde de Piedras Negras

Aunque en las últimas fechas, tanto Long Hernández, como Sonia Villarreal, subsecretaria de Gobierno en la Región Norte, estuvieron en la ciudad para participar de diversos eventos públicos, algunos relacionados con obras de infraestructura educativa, el Alcalde consideró innecesario reunirse con ellos para tratar el asunto.

Por ejemplo, el pasado 5 de junio, el Presidente Municipal estuvo presente en el Foro Binacional Index 2025, en el que la Subsecretaria pronunció un discurso, a través del cual expresó que “el futuro de la región se construye en equipo”, mensaje que reprodujo en redes sociales.

Con el Alcalde nigropetense sentado al frente y a unos metros de ella, declaró: “Estamos convencidos de que el desarrollo económico solo es posible cuando se construyen puentes entre sectores, regiones y países, cuando se trabaja en coordinación entre los gobiernos: Federación, Estado y Municipio. A nombre del Gobernador, nos ponemos a sus órdenes para trabajar en equipo”.

Igualmente, Julio Long encabezó ceremonias de inauguración de varias techumbres escolares en Piedras Negras, a lo que Jacobo Rodríguez comentó: “La primera opinión es que Julio Long no tiene vergüenza, eso es lo que se me ocurre decir, a primera mano”.

“No puede ser que hayan pasado 81 días, y no puede ser que él le haya dado una información al diputado Guillermo Ruiz, que no nos ha dado a nosotros, como Municipio, eso es lo que a mí no me queda claro”, expuso en el curso de su habitual conferencia mañanera.

Recriminó: “La pregunta es ¿pos pa´ quién jalan? ¿Para quién trabajan? Se supone que deben trabajar para el pueblo de Coahuila, para el pueblo de Piedras Negras y, pues, no entiendo cuál es o por qué la actitud del Estado, del ICIFED, de Julio Long o del diputado Guillermo Ruiz, de no permitirnos construir techumbres... lo único que queremos es la firma”.

En cuanto a su reciente encuentro con ambos, explicó: “Nada más tuve la dicha de saludarlo, al diputado y a la Subsecretaria; no era el momento, tampoco, ahora sí que fue en el marco de un evento de tipo comercial, aduanero, de coordinación binacional... Pude ver en el rostro del diputado que no le agradó mi presencia”.

“Número dos: dijeron —continuó— que los proyectos están mal conformados, pues ¿a qué hora nos van a avisar? Porque nosotros nos enteramos por medio de un video que hizo el diputado, pero lo correcto es que nos mande un oficio el ICIFED, diciéndonos ¿sabes qué? está mal esto, esto y esto”.

“No tenemos esa información, entonces no podemos avanzar, seguimos detenidos y, bueno, vamos a seguir borrando y escribiendo en el pizarrón —el conteo de los días sin respuesta—, hasta que nos contesten”, agregó.

“O, si no, subir el volumen y hacer un movimiento social con los padres de familia de estas escuelas, y empezar a hacer marchas, empezar a hacer ruido, que es innecesario porque sabemos que eso no le gusta al Estado, entonces nada más lo que es”, amenazó, y consideró que el asunto ha sido politizado.

“Ellos, con sus palabras, dicen que aman al pueblo, pero con sus hechos lo odian profundamente, y esos son hechos-hechos-hechos, no palabras”, espetó.

“Es que no me tengo que juntar, ellos tienen que hacer su jale, y yo hago el mío... no es necesario reunirnos y perder el tiempo en dimes y diretes, sino que únicamente hagan su jale, que contesten si están bien o están mal los proyectos”, agregó.

“Vamos a seguir aquí, levantando la voz; vamos a dialogar con los papás también para empezar a hacer más ruido y que nos escuche el gobernador Manolo Jiménez”, insistió el Munícipe.

“Como hemos dicho, él ha estado ayudando a la educación, ha estado entregando, aulas, techumbres, minisplits, entonces ¿qué onda con Piedras?”, cuestionó.

TE PUEDE INTERESAR: Llama Gerardo Aguado a superar diferencias, a compañeros de bancada panista en el Congreso de Coahuila

“Aquí también queremos ir pa’ delante, a pasos de gigante, como lo hemos mencionado. Sigo sin entender cuál sea el problema”, remarcó.

EL PROYECTO DE LAS TECHUMBRES

El alcalde Carlos Jacobo Rodríguez se comprometió en campaña electoral a instalar de 49 a 50 techumbres —cubiertas sobre los patios cívicos o áreas de recreo— en escuelas de educación Básica, lo cual es parte de un proyecto de mejoras escolares, con un presupuesto municipal de 25 millones de pesos para este año.

A la par, el director del ICIFED, Julio Long, anunció que para 2025 se tienen proyectadas más de 100 aulas didácticas en todo el Estado, como parte de un plan para mejorar la infraestructura educativa, denominado “Programa operativo anual”, en el que se aplicarán 400 millones de pesos.