Los belicones

No tienen quien les escriba. Viven al filo del abismo. Dentro de la frontera imaginaria de la cotidianidad. Personajes del antiguo Paso del Norte.

Ciudad Juárez Chihuahua da cuenta de los millones de pasajeros rumbo al Paso Texas.

Tribus de trabajadores honrados conocen de embates de las células del crimen organizado.

A enero de 2026, el panorama criminal en Ciudad Juárez está definido por la fragmentación de antiguas estructuras y la formación de nuevas alianzas estratégicas entre carteles nacionales y pandillas locales.

Los principales grupos activos como Cártel de Sinaloa. Mantiene una presencia fuerte a través de diversas facciones y brazos armados locales.

Cártel Jalisco Nueva Generación. Ha consolidado su presencia en el estado de Chihuahua, operando frecuentemente en colaboración con grupos locales para disputar el territorio.

La Línea. Originalmente brazo armado del Cártel de Juárez se mantiene como una de las organizaciones más poderosas de la región. Recientemente se ha reportado su alianza con el CJNG para formar el denominado Cártel Nuevo de Juárez.

Cártel de Juárez (Organización Vicente Carrillo Fuentes).

Usan formas pandilleriles como Artistas Asesinos (Doblados). Vinculados históricamente como brazo ejecutor del Cártel de Sinaloa.

Los Aztecas. Antiguos gestores de violencia con presencia en ambos lados de la frontera.

Mexicles. Protagonistas de diversos enfrentamientos internos y contra otras facciones por el control del narcomenudeo.

El mapa criminal es volátil; los grupos locales cambian de lealtad con frecuencia para maximizar ganancias en actividades como el tráfico de migrantes, secuestro y narcomenudeo.

Los operativos federales recientes, la percepción de inseguridad en la ciudad sigue siendo elevada (alrededor del 65%) debido a la capacidad de regeneración de estas estructuras.

Por Tik Tok y Facebook nos asomamos a la vida del José, la Paula, el Oyervides, la Karla. Algunos otros personajes periféricos extraídos de la enorme tragedia en la frontera porosa del surrealismo.

Viven hacinados, a la buena voluntad de un comerciante pletórico.

Carecen de lo indispensable. Los escuchas con la simpleza de argumentos. Trueque de la pepena, la basura, el apañe y la comida chatarra.

Reflejan la generación desertora y activa norteña central. Entre el bochorno de la psicodelia, el tiner, el foco, el crico y la eventualidad sin brújula. Niños de lengua libre. Con mayoría de edad. Apostrofados de cualquier anexo o fe. Magma de volcanes humanos en erupción. Belicones aplastados por la incapacidad de controlar la malilla.