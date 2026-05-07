Los países deudores por fin cuentan con su propio grupo

Por Ahmed Kouchouk, Project Syndicate.

EL CAIRO- El 15 de abril, un grupo de países en desarrollo puso en marcha la Plataforma de Deudores con el fin de crear una voz colectiva más poderosa en los debates sobre la gestión de la deuda y las negociaciones financieras internacionales. Aunque la iniciativa se basa en el Compromiso de Sevilla, adoptado en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada el año pasado, su gestación ha sido larga. Parafraseando al gigante de la literatura francesa Víctor Hugo, nada es más fuerte que una idea cuyo momento ha llegado.

Durante décadas, los países en desarrollo se han visto obligados a navegar por un sistema financiero internacional cada vez más complejo. Con el aumento de los riesgos sistémicos y geopolíticos, la incertidumbre se ha convertido en la nueva normalidad, lo que ha llevado a un coro cada vez mayor de responsables políticos del Sur Global que reclaman más colaboración y coordinación.

El Compromiso de Sevilla formalizó esta idea, y los Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron “establecer una plataforma para los países prestatarios con el apoyo de las instituciones existentes, y una entidad de las Naciones Unidas que actúe como su secretaría”. El objetivo es crear un espacio para que estos países debatan cuestiones técnicas, compartan información sobre cómo abordar los retos de la deuda, accedan a asistencia técnica y al desarrollo de capacidades en la gestión de la deuda, coordinen sus enfoques e influyan en la arquitectura global de la deuda.

La Plataforma de Deudores llega en el momento justo. En 2024, 61 países en desarrollo destinaron al menos el 10 % de los ingresos públicos al servicio de la deuda, mientras que 3,400 millones de personas viven en países que gastan más en pagos de intereses que en salud o educación. En otras palabras, los elevados costes del servicio de la deuda que estos países han acumulado para financiar su desarrollo están ahora amenazando esa agenda.

Las crisis mundiales interdependientes y superpuestas, junto con el período de endurecimiento de la política monetaria más significativo y prolongado en más de dos décadas, han dado lugar a una brecha cada vez mayor entre los pagos de intereses de los países en desarrollo y sus ingresos públicos. Esto deja a los responsables de las políticas con un margen fiscal extremadamente limitado para la inversión pública, incluso para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 y para fomentar la resiliencia climática. Para agravar el dilema de estos países, la naturaleza de la deuda soberana ha cambiado significativamente en los últimos años, lo que refleja cambios en la composición de los acreedores y el uso de instrumentos más complejos e innovaciones contractuales.

Negociar un sistema tan complejo requiere responsables políticos bien informados y competentes, respaldados por equipos cualificados en los ministerios de Hacienda y las agencias de gestión de la deuda, un reto incluso para las economías avanzadas. Mientras tanto, los marcos globales de deuda existentes no han seguido el ritmo de estos cambios y siguen sin responder a las necesidades de los países en situación de sobreendeudamiento, muchos de los cuales se encuentran en el Sur Global. Como resultado, estas economías se ven obligadas a hacer frente por sí solas a graves presiones de financiación, al carecer de las instituciones (tanto formales como informales) que durante mucho tiempo han permitido a los acreedores coordinar sus actividades.

La Plataforma de Deudores pretende cambiar esta situación. Reconoce que los países endeudados tienen mucho que aprender de las experiencias de los demás. Igualmente importante es que puede ayudar a estos países a desarrollar la capacidad para identificar y abordar los retos de la deuda, proporcionando asistencia técnica coordinada en cuestiones que van desde la gestión de la deuda hasta la interacción con las agencias de calificación y otros actores del mercado financiero. Además, la unión hace la fuerza a la hora de abogar por reformas pertinentes y necesarias del sistema de deuda global.

Los países en desarrollo no tardaron en aprovechar el acuerdo alcanzado en Sevilla. Para impulsar el proceso, se creó un grupo de trabajo integrado por representantes de Egipto (presidencia), Zambia, Pakistán (vicepresidencia), Nepal, Colombia, Honduras y las Maldivas. Con el apoyo de expertos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el grupo elaboró y acordó un marco preliminar en el que se esbozan los objetivos de la plataforma, los requisitos de adhesión y la estructura de gobernanza, que los posibles miembros pueden examinar y adaptar durante la fase provisional (abril-octubre de 2026).

La adhesión está abierta a los países en desarrollo que sean Estados miembros de las Naciones Unidas, prestatarios bilaterales y que no sean miembros permanentes o de pleno derecho de una asociación de acreedores. De los más de 100 países que cumplen estos criterios y han sido invitados a adherirse, más de 30 lo han hecho.

Como presidente interino de la Plataforma de Prestatarios, me comprometo a garantizar que el grupo obtenga resultados tangibles y se convierta en un mecanismo eficaz para todos los países participantes. Los miembros ya han comenzado a trabajar juntos, de forma voluntaria y no vinculante, para alcanzar objetivos comunes, como promover el aprendizaje entre pares, crear un repositorio de conocimientos y mejorar la calidad y la integridad de los datos relacionados con la deuda. De este modo, los países prestatarios están transmitiendo a los mercados su voluntad y capacidad para mejorar las prácticas de deuda y los resultados de la financiación del desarrollo.

Si bien la puesta en marcha de la Plataforma de Prestatarios es un hito que hay que celebrar, no es más que el principio. Su éxito requerirá la participación sostenida de los países miembros, el apoyo continuo de los socios internacionales y un compromiso compartido con una cooperación práctica y orientada a los resultados. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Ahmed Kouchouk es ministro de Finanzas de Egipto y presidente interino de la Plataforma de Prestatarios.