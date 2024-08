Los trabucos políticos: De ‘El Mayo’ a Coahuila

En el beisbol, uno de mis deportes favoritos como espectador, un trabuco es un emergente para evitar el avance del equipo contrario, lograr igualar o llevar al triunfo a su equipo. En la antigüedad era un arma corta parecida a una escopeta recortada que hacía mucho daño.

PRIMER TRABUCO. Ante la sorpresa mayúscula del Gobierno Federal, que no vio lo duro sino lo tupido, el escurridizo Ismael “El Mayo” Zambada y uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán fueron aprehendidos por la autoridad americana ( FBI / DEA ) en un pequeño aeropuerto de Nuevo México, en el vecino país.

Las teorías de la conspiración más atinadas apuntan a dos razones: la primera, una traición del chapito al compadre de su papá y, la segunda, una entrega pactada voluntariamente debido a la precaria salud de “El Mayo” y una bocanada de aire para los procesos de “El Chapo” mayor y su otro hijo Ovidio, juzgados ya en Estados Unidos y encarcelados sin derecho a visita conyugal, teléfonos, chava y cheve, camita especial o cuanto beneficio gozarían en nuestro país, sólo con el peligro a ser ejecutados por alguna banda contraria.

Por parte del Gobierno de México, las respuestas trastabillaron desde la mañanera y se hizo tal garapiñado que optaron por dejar el asunto a la deriva, al cabo ya faltan dos meses para entregar el changarro.

Temprano, el abogado de “El Chapo” envió un comunicado mencionando que no se trataba de una traición y que desde hace 4 años se venía negociando la entrega, por lo que las familias quedan intactas en su relación.

Múltiples interrogantes del tema, sin embargo, de resultar cierta la afirmación del abogado de “El Chapo”, durante cuatro años “El Mayo” pudo establecer las bases de su sucesión en el cártel que comanda y hacer los acomodos y ajustes de última hora.

Si, por el contrario, se confirma la traición, un baño de sangre se verterá entre el mismo Cártel de Sinaloa con visos que ya iniciaron con el asalto a la tumba de Damaso, “El Licenciado”, y el asesinato del exrector de la Universidad de Sinaloa .

La mayor consecuencia será que al no declararse culpable cualquiera de los acusados, seguirá juicio y ahí “va a cantar la gorda” para lograr reducciones de penas, tiempo en que de seguro saldrán nombres de políticos y militares de alto rango que pactaron en algún tiempo con “El Mayo”. Hubiera dicho, según Gamaliel.

SEGUNDO TRABUCO. Como se había pronosticado por parte de este “charro de levita”, los acomodos de las viudas de las elecciones y los tejedores de los hilos negros electorales ya vieron su acomodo en el Gobierno de Manolo , llevados conforme a la factura que debió pagar el gobernador con los dos grupos de poder que lo llevaron a su ungimiento.

Del sello moreiriano llegan a las subsecretarías regionales de gobierno: Sergio Sisbeles en la Región Centro, que se trata de un funcionario que juró lealtades desde hace tiempo a Rubén “N” y que ha ocupado cargos como diputado, secretario particular de diputado, secretario del DIF, vocero de seguridad pública y director del Centro de Conciliación. Forma parte del círculo íntimo del diputado de mentiritas, Francisco Tobías Hernández , en la carbonífera, quien además es cronista de facto de Saltillo; Tobías viene con el sello de Beto “El Bailador”, de quien dijo ser socio en el negocio de los espectaculares cuando pisó bote en España, violando su declaración patrimonial como funcionario público. En últimas fechas, asignado como rector de la UTRC , se dedicó al manejo de las elecciones en Rosita, Sabinas y sobre todo Múzquiz, siendo éste nombramiento su premio. Por otra parte, del sello de Riquelme llegan Sonia Villarreal a la región norte, con antecedentes y mañas conocidas como secretaria de Seguridad, y Antero Alvarado a los Cinco Manantiales.

Tanto Pancho Saracho , a quien envían a Saltillo, como Eduardo Olmos se han movido por su cuenta desde hace años. Cabe mencionar que todos ellos dependerán de Óscar Pimentel . ¡Atásquese que hay lodo!