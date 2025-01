Maduro, ¿cuándo aprendiste a andar en dos pies? Episodio IV

Les platico:

El 31 de julio, tres días después de las elecciones en Venezuela, María Corina Machado me dijo esto que refleja la realidad actual en Venezuela:

”El chavismo nos quitó todo. Hasta el miedo”.

Fue la última entrevista que dio antes de esconderse de las hordas de Maduro que la acosaban día y noche, con miras a recluirla en el temible Helicoide, la cárcel donde el régimen chavista mantiene a más de 3,000 presos políticos.

Reapareció, asumiendo un gran riesgo, ayer en una de las manifestaciones de la oposición contra Maduro.

El video que circula por todos lados donde ella aparece diciendo que está bien tras haber sido detenida por la policía venezolana, deja muchas dudas respecto a la situación por la que atraviesa.

Mis contactos en Caracas reportan que no la encuentran por ningún lado.

Una de las razones principales de la lucha de los venezolanos contra Maduro es esto que me dijo María Corina: Maduro heredó la presidencia de manos de quien fue electo democráticamente en 1999, cuando se buscaba una nueva alternativa ante los gobiernos corruptos en todos sentidos que hubo años anteriores.

Pero Maduro es producto de una imposición que no tiene nada de democrática, a diferencia de otras veces, ahora veo una reacción apoteósica de los venezolanos, que no parará, porque el régimen se aferra al poder a costa de lo que sea y la gente ya se cansó”.

Y sentenció: “Vamos a llegar hasta el final”.

Le pregunté ¿qué va a pasar contigo si Maduro sigue? Leopoldo López y Juan Guaidó están en el extranjero, ¿te vas a quedar en Venezuela?

Y respondió:

”Yo no me voy de aquí, además, legalmente no puedo hacerlo y los primeros en saberlo son mis hijos (Ana Corina, Ricardo y Henrique Sosa Machado) que viven en el extranjero por cuestiones de seguridad y también lo saben mis compañeros de lucha.

Aunque me ofrezcan refugio en otros países no me voy y puedes decirlo con todas sus letras. Seguiré aquí hasta el final, que será cuando le cobremos a Maduro, que se dice triunfador pero no muestra las actas. Nosotros le ganamos en las urnas y presentamos las evidencias dentro y fuera del país”.

Al respecto, dos días después de esta entrevista, el gobierno de Costa Rica le ofreció asilo, pero María Corina lo rechazó.

Luego le pregunté:

Se percibe que Edmundo González y tú tienen apoyo interiormente pero no del todo del extranjero, ¿eso es suficiente para que Maduro se vaya?

Y respondió: “Es importante, pero no suficiente. Los venezolanos nos piden que no abandonemos la lucha, que no enfriemos las calles y así lo estamos haciendo, corriendo todos los riesgos. Pero necesitamos la presión internacional.

Lo que le ocurre a Venezuela desde la llegada de Chávez al poder puede pasar en cualquier país. No es injerencismo o violación de nuestra soberanía si Chile, Argentina, El Salvador apoyan a la oposición y duele que gobiernos como el de México volteen para otro lado”.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum no asistirá a la toma de protesta de Maduro, pero la representará Leopoldo de Gyves, embajador de nuestro País en Venezuela, un político izquierdista de 4o nivel que no se sabe si estará ahí en nombre de los mexicanos o del gobierno de la 4T, plagado de rábanos, rojos por fuera y blancos por dentro.

No se sabe si el tal de Gyves defenderá los intereses de Maduro, aunque a juzgar por lo visto hasta ahora, así será.

Lean la entrevista completa en esta liga:

https://www.detona.com/articulo/el-chavismo-nos-quito-todo-tambien-el-miedo

Martha Bárcena opina:

Al respecto, Martha Bárcena, Embajadora Eminente por designación presidencial y primera mujer en ocupar ese puesto representando a México ante Estados Unidos, considera que la postura de la presidenta Sheinbaum avala al farsante de Maduro y a su régimen.

”Su posición impulsa a los regímenes autoritarios”, dijo.

”Avalarlo, aunque sea mínimamente, sin razones válidas y con el ya gastado argumento de respeto a la soberanía de los venezolanos, significa apoyar el fraude cometido por Maduro”, expresó Martha.

Considera que Maduro es un violador de los derechos humanos de los venezolanos. Lo hace de manera masiva y flagrante”.

A juicio de la diplomática -hoy retirada después de 43 años de experiencia en el servicio exterior- es que lo correcto sería ausentarse de la farsa madurista y apoyar los resultados de las elecciones del 28 de julio, que Edmundo González ganó abrumadoramente, según muestran las actas de votación.

Ni Lula ni Petro, con mayores intereses en Venezuela, lograron convencer a Maduro y los criminales que lo rodean, de aceptar una transición pacífica.

Los esfuerzos de los presidentes de Brasil y Colombia fracasaron.

Martha Bárcena considera que Maduro violó los acuerdos de Barbados. Prohibió la participación de María Corina en las elecciones del 28 de julio.

Además, el dictador venezolano tensó las relaciones con Guyana, cometió fraude en las elecciones, persiguió, encarceló y torturó a manifestantes en su contra, asedió a las embajadas argentina y chilenas en Caracas, provocando la salida de esos cuerpos diplomáticos.

”Y todo esto, ante el silencio del gobierno de México. El que calla, otorga”, agregó Martha.

A juicio de la ex embajadora, la presidenta Sheinbaum y su canciller Juan Ramón de la Fuente, deberían adoptar una posición ética y acorde a los principios de política exterior de México, en especial el de la promoción y protección de los derechos humanos.

”¿Cómo? no enviando a nadie a la toma de protesta de Maduro”, expresó.

”La presidenta podría llamar a de Gyves a consultas en México y no regresarlo hasta que se reconozcan los resultados de las elecciones del 28 de julio.

La presidenta debería condenar las agresiones constantes del régimen venezolano contra los asilados en la embajada argentina”.

La presidenta debería exigir la liberación de los presos políticos y apoyar las negociaciones entre las fuerzas venezolanas para lograr una transición política pacífica y ordenada en ese país.

Esta es la primera gran prueba de fuego para la política exterior de México en América Latina”, concluyó Martha Bárcena.

Cajón de Sastre:

- Por eso les pregunto a Maduro y a quienes dentro y fuera del gobierno de México lo apoyan: ¿Cuándo aprendieron a andar en dos pies?

