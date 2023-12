Manolo Jiménez: un segmento de su gabinete da para decir: ¡wow!

Las designaciones se formalizarán hasta hoy, pero los nombres han circulado con profusión desde hace algunos días y, al menos en lo relativo a las personas de interés para esta colaboración, no se ha registrado ningún desmentido. Eso implica, al menos desde mi perspectiva, una alta probabilidad de atestiguar su confirmación.

Me refiero, desde luego, a quienes se menciona para integrar el gabinete de Manolo Jiménez Salinas, quien ayer rindió protesta al cargo de Gobernador del Estado. Aunque no me refiero a todas las personas cuyo nombre ha sido citado sino solamente a un segmento de ese grupo a quienes personalmente identifico como “el gabinete ¡wow!”.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: buscan ‘fichar’ a lagunero, funcionario del Banco Mundial, para el gabinete de Manolo Jiménez

Se trata de un grupo de personas a quienes, de acuerdo con las reglas de la razón y la lógica, de forma natural debería considerárseles para posiciones de relevancia en el servicio público pero a quienes no solemos ver ahí porque “no cumplen” con las reglas tradicionales de la política mexicana.