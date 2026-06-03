Marco Rubio, el latino del garrote diplomático

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    Marco Rubio, el latino del garrote diplomático
    El secretario de Estado, Marco Rubio, comparece ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para revisar la solicitud de presupuesto del Departamento de Estado para el año fiscal 2027 en el Capitolio. AP/Jose Luis Magana

Un latino cuestiona latinos. Un hijo de migrantes endurece discursos migratorios

Apareció en el mapa político norteamericano con velocidad de huracán caribeño. Miami sirvió como cuna. Cuba funcionó como sombra permanente. Florida operó como trampolín. Washington entregó las llaves del penthouse.

Los abuelos dejaron la isla. Los padres buscaron fortuna bajo otro cielo. El hijo aprendió temprano el idioma del ascenso. Nada mejor para un político norteamericano con apellido latino.

Nada más rentable para un republicano ambicioso. El muchacho sonreía frente a las cámaras. El muchacho memorizaba nombres de donantes. El muchacho construía alianzas. El muchacho observaba el poder desde la distancia.

Luego llegó el Senado. Después apareció Donald Trump.

Primero surgieron insultos. Más tarde nacieron abrazos.

La política norteamericana produce milagros imposibles. Ayer enemigos. Hoy compañeros de gabinete. Mañana socios electorales.

Rubio entendió la mecánica. Trump domina los reflectores. Rubio administra los mapas.

Trump vende espectáculo. Rubio redacta estrategias. Ambos comparten una convicción.

Estados Unidos jamás acepta vacíos en su patio trasero. América Latina conoce bien semejante doctrina. México figura dentro del catálogo permanente. Cuba ocupa un lugar todavía más profundo.

Casi personal. Casi familiar. Casi sentimental.

El apellido Rubio carga equipaje histórico. Décadas de exilio. Décadas de nostalgias. Décadas de relatos sobre una isla perdida.

Cada sobremesa familiar alimentó recuerdos. Cada elección fortaleció convicciones. Cada discurso añadió combustible.

El resultado luce visible.

Un secretario de Estado convertido en halcón continental.

Las noticias recientes muestran un interés obsesivo alrededor de Cuba. Declaraciones duras. Advertencias constantes. Mensajes dirigidos al pueblo cubano.

Presiones diplomáticas. Promesas de transformación política. Críticas severas contra el régimen insular. Todo bajo una narrativa sencilla. Cambio o aislamiento.

Movimiento o castigo. Apertura o presión.

Rubio repite semejante libreto con disciplina admirable. Los adversarios hablan de fijación. Los simpatizantes celebran firmeza. Los analistas detectan cálculo electoral.

Florida permanece al fondo del escenario. Miles de votos cubanoamericanos observan cada gesto. Miles de contribuyentes evalúan cada palabra. Miles de simpatizantes esperan resultados.

La carretera política funciona así. La ideología abraza intereses. Los intereses abrazan votos. Los votos abrazan poder.

México aparece dentro del mismo tablero. Migración. Narcotráfico. Comercio. Seguridad fronteriza. Aranceles.

Cada tema genera titulares. Cada titular genera tensión. Cada tensión genera réditos políticos.

Rubio conoce perfectamente semejante dinámica.

Los discursos fuertes producen aplausos en determinados auditorios. Los aplausos producen encuestas favorables. Las encuestas producen influencia.

La influencia acerca sueños presidenciales. Allí reside el verdadero misterio. No existe odio simple. No existe rencor elemental.

Existe una visión geopolítica. Existe una apuesta ideológica. Existe una ambición política monumental.

Rubio observa América Latina como tablero estratégico. México representa una pieza indispensable. Cuba representa una cuenta pendiente. Venezuela representa otra batalla ganada.

La región completa aparece bajo su radar. Mientras tanto, millones de mexicanos siguen cada declaración con mezcla de molestia y curiosidad.

Un latino cuestiona latinos. Un hijo de migrantes endurece discursos migratorios.

Un descendiente de exiliados promueve presión sobre gobiernos extranjeros.

La ironía sonríe desde la primera fila. La historia suele disfrutar semejantes bromas.

Marco Rubio camina por los pasillos del poder con paso acelerado. Donald Trump ocupa el escenario principal.

Rubio avanza detrás.

Muchos observadores imaginan una candidatura presidencial futura. Muchos adversarios temen semejante posibilidad. Muchos aliados trabajan para convertirla en realidad.

Por ahora, el hombre nacido en Miami continúa levantando polvo diplomático desde Washington.

México escucha.

Cuba escucha.

América Latina escucha.

El eco todavía no termina.

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Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

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