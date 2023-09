María Teresa León y su poética de la memoria recobrada

“Todo son palabras y colores dentro de mí que ya no sé muy bien qué representan. Me asusta pensar que invento y no fue así, y lo que descubro, el día de mi muerte lo veré de otro modo, justo en el instante de desvanecerme”. Así empieza María Teresa León su libro “Memoria de la melancolía”. Un título hermoso que me sedujo al instante. Recuerdo que llegué a su obra por la luminosidad de esa frase. Compré de inmediato el tomo desgastado de Bruguera y descubrí a una escritora que me marcó para siempre. Tantas cosas podían caber en esas palabras: memoria y melancolía. Juntas parecían tan naturales, pero muy lejos de ser lugar común. Imaginé que se trataba de una poeta. Y, en efecto, aunque casi todos sus libros pertenecen a la narrativa o a la dramaturgia, ella es en esencia una poeta, como Virginia Woolf en sus novelas o Juan Rulfo con ese poema-novela que es “Pedro Páramo”. “Memoria de la melancolía” era, pues, un poema de la vida: una autobiografía en el exilio luego de la guerra civil española.

En la primera página, a manera de advertencia, apunta: “Puede que esté inventando o que pinte sin saberlo y con ansia un muro, como hacen los niños de las calles de Roma, donde dejan manos sueltas o bocas o caras espantadas o mensajes de amor entre estrellas. Lo cierto es que todo lo que estoy escribiendo no tiene ni deseo de perfección ni de verdad. Lo que yo vi es el jardín cerrado de lo que yo sentí. A veces me da vergüenza no decir nada mejor o más, no gritar con rabia porque la ira se me quita como si de pronto la lluvia me lavase los recuerdos o alguien me dijera: ¿Para qué la venganza?”. Esta ‘memoria’ se publicó en 1970, unos años antes de que la escritora enfermara de Alzheimer. Tuvo una agonía larga. José Luis Ferris, biógrafo, expone que algunos amigos cercanos a ella aseguraban que, pese a su mal estado de salud, estuvo consciente de lo que pasaba. Se dio cuenta del abandono de su pareja, Rafael Alberti, el gran poeta de la generación del 27, quien inició una relación amorosa con otra persona mientras su aún esposa se perdía a sí misma.