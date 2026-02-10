Mariana Rodríguez NO tiene posibilidades de gobernar a Nuevo León

¿Les platico? Arre!

OpenAI -líderes mundiales en Inteligencia Artificial- y Google -referentes Indiscutibles en el mercado de motores de búsqueda- coinciden en el escaso valor que representan las encuestas políticas.

Esto me quedó claro durante la reciente visita que hicimos a esos gigantes, en un workshop que tuvo lugar en uno de los campus de Stanford University, cuya sede es Palo Alto, California.

Las encuestas pueden ser útiles en cualquiera de sus aplicaciones COMERCIALES, pero no con fines políticos.

De hecho, en tiempos electorales se reproducen como gremlins en aguacero y quienes las hacen son los únicos ganones.

Pero hay un problema: Habitualmente se venden al mejor postor.

¿Alternativa?

OpenAI y Google sugieren hacer uso de información dura basada en el BIGDATA -antecedente de la Inteligencia Artificial-.como la que voy a mostrar en seguida, aplicada a Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, quien insiste en postularla para sucederle en las elecciones de 2027.

Las bases de esta afirmación son DOS:

1.-

- Toda encuesta PIERDE su valor cuando por encima de ese esfuerzo existe un “dedo ungidor”. Este solo hecho se aplica incluso en el ámbito COMERCIAL.

- Por ejemplo, cuando el dueño de la empresa que orden la encuesta mete su cuchara en la junta de directores y dice: “Hagan la encuesta, pero a mí me late que el empaque del nuevo producto debe ser color arcoiris”.

- Ese solo hecho le da en la madre a la encuesta, pues deja de ser objetiva y quienes la ordenan quieren quedar bien con el dueño, porque vivir sin una quincena segura es vivir en el error. Verdad, naranjones del nuevo reino del nuevo NL?

- Tal observación del mero chipocludo sería el equivalente del “dedo ungidor” al que me refiero en las encuestas políticas.

2.-

- Mariana Rodríguez tenía al 31 de enero, 4 millones de seguidores en Instagram y 800 mil en TikTok. Cuenta también con un número extremadamente fluctuante en FB y X.

- El núcleo de sus interacciones es 85% comercial, derivado de su marca “Mar Cosmetics”, y 15% político.

- El 72% de sus seguidores están en México país, Texas, California, Illinois, NYC y una mínima parte en el resto de EEUU, Sud y Centroamérica.

- Y aquí viene lo bueno -o lo malo- para las aspiraciones de su marido: Menos del 10% de sus seguidores son de su faceta como política y de esos, solo el 5% tiene arriba de 18 años, o sea, la inmensa mayoría de los “fans” de Mariana NO VOTARÁN en el 2027.

- Sí, el 40% son de NL, pero no van a votar porque NO tienen edad para hacerlo.

¿Quieren más o les guiso un huevo? Va!

Datos del INE revelan al 31 de enero pasado, que el 80% del abstencionismo en las elecciones de 2024 lo conformaron mexicanos entre 20 y 29 años. O sea, entre los seguidores de Mariana en edad de votar, la inmensa mayoría no vota.

Y para echarle más mocos al atole, sus seguidores lo son en su faceta como maquillista, no como política.

Un resumen de esta información la publiqué cuando Mariana -o Samuel- quiso competir por la alcaldía de Monterrey. Ninguno de los dos la leyó, o si lo hicieron, les valió madres.

Espero que ahora si la lean -o no les valga queso- para que nos ahorren unos cuantos millones de pesos a los contribuyentes.

Colofón:

La base fundamental de este análisis es el nuevo algoritmo de Google -sustentado por OpenAI, (recuerden que ambos gigantes estuvieron unidos al principio)- que rankea por separado AUDIENCIA e INFLUENCIA.

Mariana puede tener una AUDIENCIA de millones, pero su INFLUENCIA política es más pobre que los hijos de López Obrador. (No se ría, por favor).

Cajón Desastre:

- El amenizador oficial de Samuel García en estos temas es el Mariachi Valenzuela Cardona, uno de los ganones a quienes me refiero.

- Presume en su palmarés ser el autor de la imagen del gobernador.

- Pues a juzgar por la que tiene hoy en día, a lo mejor tendría que borrar eso EN TIEMPO Y FORMA y si no, pregúntenle al dedo ungidor de la presidente Sheinbaum.

