Más que un deporte, karate-do es una forma de vida

Compiten poco más de 40 mexicanos. Cinco son de Nuevo León y uno de ellos es Francisco Demian, quien viaja acompañado de su maestro desde hace diez año, Antonio Puente, cinta negra segundo dan, quien ha ganado numerosas competencias de la especialidad a nivel mundial y es director, junto a su esposa, Eira Janett Mata Santillán, de la escuela APT, que cuenta con más de 50 alumnos en Guadalupe, de los cuales, siete han ganado medallas en las categorías 13-21.

Tres de oro, dos de plata y dos más de bronce.

Es hijo de Rosalío Puente, pionero del karate-do en NL y cinta negra séptimo dan.

Antonio forma parte de la comisión técnica de esta disciplina en Nuevo León.

Eira Janett misma es cinta negra segundo dan y tiene en su haber una gran cantidad de campeonatos logrados por todo el mundo.

Los conocí a instancia del abogado Martín Martínez Guillén, en una ceremonia -porque lo es- donde los alumnos de Eira Janett y Antonio fueron sometidos a un examen para cambio de cintas.

Todos lo lograron, en este examen donde se califican las facetas de técnica básica, pelea y forma.

Cada cuatro meses se realiza un evento como este y en el que me refiero, todos los lograron, porque cuando los instructores notan que un alumno no tiene posibilidades de obtener el cambio de cinta, se le pide no asistir, para evitarle la pena de que se le niegue un ascenso en su nivel.

Hasta eso tiene el karate-do. Cuidan a quienes no lo lograrían y lo impulsan a esforzarse más, para que en el siguiente intento lo consigan.

Al llegar al gimnasio guadalupense del Cetereg, me sorprendió el orden con que los automóviles estaban estacionados. Créanme, llegué a creer que no estaba en México.

Y ya adentro, otra vez, orden, respeto y disciplina por todos lados entre el público que estaba en las gradas y los alumnos que presentarían el examen de kumite y katas.

Orden, respeto y disciplina, tres de las características del karate-do. Entonces entendí todo.

El kata es una serie de movimientos preestablecidos que se realizan individualmente. Se trata de una forma de entrenamiento en la que se simula un combate contra adversarios imaginarios. Cada kata tiene una secuencia determinada y debe realizarse con precisión y gracia, siguiendo una serie de principios técnicos y filosóficos.

El kumite se refiere al combate o enfrentamiento real entre dos personas. En esta modalidad, se utilizan técnicas de ataque y defensa para intentar golpear al oponente y evitar ser golpeado. A diferencia del kata, el kumite implica interactuar con otro practicante, lo que añade un elemento de competencia y adaptabilidad a la práctica.

Me regreso en el tiempo:

Un día vi en acción profesional al abogado Martínez Guillén.

Un colega suyo que representaba a la otra parte, lo insultaba furibundo a las afueras de un tribunal y noté que el abogado Martín ni se inmutaba, nunca perdió los estribos.

Finalmente les puso una friega al abogado belicoso y a su cliente, pero en los tribunales.

Como buen karateca, Martínez Guillén emplea la fuerza solo como último recurso.

Ese día de la ceremonia-examen que les refiero, me quedó claro el por qué de la forma en que se comportó ante el otro abogado, al verlo en la mesa de los jueces examinadores, todos cinta negra segundo dan, con excepción del maestro Rosalío Puente, cinta negra séptimo dan

Volvamos a Francisco Demian:

Es campeón centroamericano 2024. En el más reciente torneo panamericano quedó en séptimo lugar.

En su categoría de edad y de peso (76 kilos) se va a medir contra 40 de los mejores del mundo.

Los más destacados en esta disciplina son japoneses, alemanes, franceses y españoles.

México tiene buen nivel en esta disciplina. Está entre los primeros 16 de 60.

Esto es sorprendente, porque siendo el karate-do una disciplina que mueve al orden físico y espiritual, como que se antoja que los políticos fueran un reflejo de esto y tristemente, no sucede así.

La pandemia le pegó durísimo al karate-do en todo el mundo, pero se está recuperando a pasos agigantados.

Nuestra máxima exponente es Yadira Lira, de Puebla, que hoy tiene 50 años y comparte su experiencia con alumnos que la siguen en los lugares donde diserta y entrena.

Ausente en Olimpiadas de París

No fue tomado en cuenta para las competencias del pasado julio en Francia ni estará tampoco en las de Los Angeles, dentro de cuatro años.

Los organizadores de los juegos olímpicos prefirieron darle ese nivel de competitivad al skate-board y el break dance, vayan usted y el Dios de Spinoza a saber por qué.

Aunque quizá se deba a que el karate-do no se practica para competir, sino para desarrollar mente, espíritu y cuerpo.

Otras artes marciales:

- En el Karate-do solo se permiten los golpes rectos, no hay golpes circulares y es el más ceremonioso y estático de todos. Enseña a defenderse, más que a atacar y como ya mencioné, la fuerza es el último recurso.

- El Tae kwon-do es coreano y su característica principal es el uso de las piernas. Las patadas están a la orden del día.

- El Kun fu es chino, y se enfoca en las formas y movimientos circulares. Entre su equipo de pelea están los guantes, del tipo que usan los boxeadores.

- El Lima dama es de las islas polinesias, muy parecido al Kung fu.

- Todos estos -a diferencia del Karate-dos, son más de ataque que de defensa; son más acrobáticos y abundan las maromas y los giros, en el aire y en el suelo.

- Se les denomina artes marciales por la disciplina que conllevan.

- El Krav-magá es israelí y es eminentemente una disciplina de ataque, donde quien la practica aprende a utilizar cualquier objeto como arma. Unas llaves pueden servir para sacarle un ojo al contrario. Se trata de una práctica policial y militar muy común en el Estado de Israel, que hoy se practica en todo el mundo.

Al respecto, soy amigo personal del Teniente Coronel de la Armada israelí, Ron Ziv, considerado uno de los más acreditados instructores de Krav-magá en el mundo y fui su alumno por más de diez años.

Digo esto por si un día se le ocurre a alguien “platicar” conmigo más allá de las palabras, jejeje.

Cajón de Sartre:

- “Entonces, le deseamos lo mejor a Francisco Demian Garza Chavarría durante el mundial de Karate-do en el que participará en Venecia y a los no amigos de Plácido, aguas con él, por lo que acaban de leer”, remata la irreverente de mi Gaby, a punto de regresar de su periplo por el Estado de Colorado.

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y sin dejar de recordarle a la audiencia, que entre las “ malas gracias” de Samuel García y el ex alcalde Miguel Treviño de Hoyos, se cuenta su habilidad para meter la cabeza en la tierra, como los avestruces.

- Esto, en relación a su ociosidad en el caso del técnico extranjero de los Jonas Brothers, quien sufriera diez horas de terror a manos de maleantes de la Loma Larga que operan impunemente y que estuvieron a punto de matarlo, durante la estancia suya y del grupo en el hotel Aqua Vita del otrora municipio mejor gobernado y con mayor calidad de vida de América, San Pedro Garza García.