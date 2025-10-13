Massacre, death metal brutal acorzado

Aquí hemos venido como hemos llegado. Todos por distintos lados. En el tren venidero la lluvia sembró el dolor en casi todo México. Cuando no es el crimen organizado. La naturaleza cobra la cuota de las perversidades ignotas.

Al celebre Café Iguana, bailoteado por las balas del pasado, Avatar, la banda regiomontana le llega el turno para abrir a la leyenda de Massacre.

La banda estadounidense de death metal formada en 1984 por Allen West, Bill Andrews, Rick Rozz, y Terry Butler, y poco después se uniría el vocalista Kam Lee. Su alineación actual recuerda el poderío de los enigmáticos provocadores. 22:30 horas. Viernes 10 de octubre. Nunca antes han pisado este escenario.

Kam Lee, vocalista principal , Michael Borders – bajo, Rogga Johansson, guitarra ritimica, Jonny Pettersson – guitarra principal y Jon Rudin – bateria.

Dawn of Eternity, Cryptic Realms, Biohazard, Provoked Accurser, From Beyond, Chamber of Ages, Defeat Remains, Symbolic Immortality, Succubus / Raining Blood, Corpsegrinder, Evil Death (Death cover).

Probablemente el culto de los poseídos por el rezo del metal despertó al lobo humeante del pasado.

Ahora solo nos queda esperar el siguiente embate. Tal vez sea antes del fin del mundo conocido. A la caída de las hojas del calendario nuclear.