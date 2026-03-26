Coahuila registra 4 casos más de sarampión; aumentan a 14 ante la víspera del periodo vacacional

Además del aumento en casos positivos, el número de casos sospechosos ascendió de 148 a 150 en todo el Estado.

La Secretaría de Salud federal ha reportado un repunte en los contagios de sarampión en Coahuila . Al corte del 25 de marzo, la cifra de casos confirmados se incrementó a 14, superando los 10 que se tenían registrados apenas 2 días antes.

La Secretaría de Salud de la Federación y las autoridades locales confirmaron que, hasta el momento, no se ha registrado ningún deceso por esta enfermedad en Coahuila.

A nivel nacional, la situación es diferente, con un acumulado de 8 mil 021 casos confirmados y 8 fallecimientos.

Los estados vecinos y destinos turísticos muestran cifras significativas que preocupan a las autoridades locales por el riesgo de contagios de importación, como es el caso de Durango con 185 casos, Nuevo León con 48, Quintana Roo con 122 y Baja California con 27 casos.

MEDIDAS PREVENTIVAS POR TEMPORADA VACACIONAL

Ante el inicio de las vacaciones y el aumento del flujo de personas, la Secretaría de Salud de Coahuila, encabezada por el doctor Eliud Aguirre, implementará módulos de vacunación en puntos estratégicos como las centrales de autobuses.

Asimismo, se realizarán labores de detección de síntomas para establecer cercos sanitarios de manera oportuna.

SÍNTOMAS Y RECOMENDACIONES

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señala que los síntomas característicos incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis y manchas blancas en la boca, seguidos de una erupción cutánea roja.

Las autoridades enfatizan que la vacunación es la principal forma de protección, por lo que se hizo un llamado especial a proteger a los niños menores de un año, quienes representan el grupo con mayor número de contagios.

También se recomienda la vacuna a adultos menores de 49 años que no hayan padecido la enfermedad o no hayan sido vacunados durante su infancia.