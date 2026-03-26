Beneficia DIF Saltillo a 450 mujeres con programa Apoyos de Corazón

Con el objetivo de respaldar a mujeres que enfrentan condiciones económicas complicadas, el DIF Saltillo realizó la primera entrega del año del programa Apoyos de Corazón, mediante el cual se otorgaron recursos económicos a 450 beneficiarias. La entrega fue encabezada por la presidenta honoraria del organismo, Luly López Naranjo, quien destacó que este tipo de acciones buscan brindar un alivio a las familias que requieren apoyo para enfrentar los gastos cotidianos.

Durante el evento, subrayó que muchas mujeres en Saltillo sostienen a sus hogares, al tiempo que se encargan del cuidado de sus hijos y de otras responsabilidades familiares, por lo que reconoció su esfuerzo y dedicación. Asimismo, señaló que el DIF municipal mantiene como prioridad trabajar en favor de los sectores que más lo necesitan, siguiendo la visión del alcalde Javier Díaz González de impulsar programas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las familias saltillenses.

López Naranjo informó que, a través del programa Apoyos de Corazón, se han entregado un total de 2 mil 478 apoyos económicos destinados a mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Finalmente, reiteró que el DIF Saltillo continuará promoviendo acciones de asistencia social enfocadas en brindar apoyo directo a los sectores más vulnerables del municipio.

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