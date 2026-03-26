Beneficia DIF Saltillo a 450 mujeres con programa Apoyos de Corazón

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Saltillo
/ 26 marzo 2026
    Beneficia DIF Saltillo a 450 mujeres con programa Apoyos de Corazón
    La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezó la entrega de apoyos económicos a mujeres en situación vulnerable. CORTESÍA

El DIF Saltillo inició la primera entrega del año del programa Apoyos de Corazón, mediante el cual 450 mujeres en condición vulnerable recibieron respaldo económico para fortalecer la estabilidad de sus familias

Con el objetivo de respaldar a mujeres que enfrentan condiciones económicas complicadas, el DIF Saltillo realizó la primera entrega del año del programa Apoyos de Corazón, mediante el cual se otorgaron recursos económicos a 450 beneficiarias.

La entrega fue encabezada por la presidenta honoraria del organismo, Luly López Naranjo, quien destacó que este tipo de acciones buscan brindar un alivio a las familias que requieren apoyo para enfrentar los gastos cotidianos.

$!Un total de 450 mujeres recibieron recursos como parte de la primera entrega del año del programa Apoyos de Corazón.
Un total de 450 mujeres recibieron recursos como parte de la primera entrega del año del programa Apoyos de Corazón. CORTESÍA
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Durante el evento, subrayó que muchas mujeres en Saltillo sostienen a sus hogares, al tiempo que se encargan del cuidado de sus hijos y de otras responsabilidades familiares, por lo que reconoció su esfuerzo y dedicación.

Asimismo, señaló que el DIF municipal mantiene como prioridad trabajar en favor de los sectores que más lo necesitan, siguiendo la visión del alcalde Javier Díaz González de impulsar programas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las familias saltillenses.

$!Autoridades municipales destacaron que el programa busca brindar respaldo a familias que enfrentan dificultades económicas.
Autoridades municipales destacaron que el programa busca brindar respaldo a familias que enfrentan dificultades económicas. CORTESÍA
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$!El DIF Saltillo informó que, a través de este programa, también se apoya a personas adultas mayores y con discapacidad.
El DIF Saltillo informó que, a través de este programa, también se apoya a personas adultas mayores y con discapacidad. CORTESÍA

López Naranjo informó que, a través del programa Apoyos de Corazón, se han entregado un total de 2 mil 478 apoyos económicos destinados a mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

$!Los apoyos económicos forman parte de las acciones impulsadas para fortalecer el bienestar de las familias en el municipio.
Los apoyos económicos forman parte de las acciones impulsadas para fortalecer el bienestar de las familias en el municipio. CORTESÍA

Finalmente, reiteró que el DIF Saltillo continuará promoviendo acciones de asistencia social enfocadas en brindar apoyo directo a los sectores más vulnerables del municipio.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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