POLITICÓN: Violencia de género: UAdeC, del discurso de ‘cero tolerancia’ a la impunidad institucional

I. ¡QUÉ ESCÁNDALO! Un dato que en las últimas horas ha circulado con profusión es el relativo a las estadísticas de consumo de la red de contenido para adultos OnlyFans, creación del recién fallecido Leonid Radvinsky. El morbo lo ha desatado un dato concreto del reporte correspondiente a 2025: los clientes mexicanos de dicha plataforma se ubican como los consumidores número uno de América Latina. Pero un dato que llama aún más la atención es que por encima de México se encuentra... ¡Ciudad del Vaticano! En efecto, de acuerdo con el reporte que circula, la sede de la jerarquía católica figura como el país número 46 en mayor gasto per cápita dentro de la plataforma. II. EN AUMENTO Y no solamente eso, sino que, de acuerdo con el reporte, el consumo de la citada demarcación se incrementó poco más de 7 por ciento entre 2024 y 2025. Alguna buena explicación habrá de ofrecerse, sin duda, a este peculiar fenómeno que, en vía de mientras, pone la mesa para que los especialistas en especulaciones se den vuelo y pongan en circulación todo tipo de teorías en relación con la escandalosa estadística.

III. SIN DILACIÓN La dirigencia nacional panista, que encabeza Jorge Romero Herrera, no quiso esperar más y ayer mismo puso en circulación la convocatoria para los ingenuos... ¡perdón!, para los ciudadanos que deseen abanderar el ideario albiazul en las elecciones legislativas de Coahuila este año. El extenso documento, que puede consultarse en línea, dice en síntesis que las candidaturas se definirán por dedazo... ¡perdón!, “por designación”. Y aunque el señalamiento pueda parecer obvio, lo interesante del asunto es que se utilizará el mismo método tanto para las candidaturas que saldrán a la calle a buscar los votos como para la lista “pluri”. IV. LUCHA A MUERTE En otras palabras, lo más interesante no será conocer a quiénes va a escoger la dirigencia nacional panista para que intenten rescatar el voto panista en Coahuila, sino a quién van a poner en el primer lugar de la lista plurinominal. Las patadas por debajo de la mesa, nos dicen los conocedores de la grilla panista, ya están desde ahora a todo lo que da, pues, con suerte, el albiazul tendrá un lugar en la próxima Legislatura. ¿Quién se lo quedará?

V. CABILDO REVENTADO El alcalde morenista Jacobo Rodríguez volvió a tropezar... y con la misma piedra. La sesión de Cabildo citada para ayer miércoles tuvo que ser cancelada luego de que la mayoría de los regidores rechazara el orden del día, que incluía nuevamente el intento de remoción del director del SIMAS, Lorenzo Menera, y la integración del Consejo del organismo. No es un detalle menor: Jacobo no pudo ni siquiera sacar adelante la agenda básica de su propia sesión. El episodio deja ver lo que ya es evidente para todos: Piedras Negras tiene un gobierno que no logra construir acuerdos ni siquiera al interior de su Cabildo. VI. SIN CONTROL Nos dicen que detrás de este nuevo tropiezo hay algo más de fondo: falta de capacidad para conciliar y un conflicto que el alcalde no ha sabido resolver. Insistir en el mismo tema, aun cuando ya había sido rechazado, sólo tensó más el ambiente. Mientras tanto, los asuntos públicos quedan en pausa. Así, la percepción se consolida: una administración enfrascada en pleitos que no tiene siquiera una agenda propia. Y cuando no hay control dentro del gobierno... los que terminan pagando son los ciudadanos. VII. DISCURSO VACÍO En la UAdeC se repite una y otra vez que hay “cero tolerancia” a la violencia de género. El problema es que, cuando surgen casos que involucran a altos funcionarios, como Jesús Alberto Montalvo, director de Planeación; o Francisco García, director de la FCA, las instancias universitarias –como el Tribunal Universitario, encabezado por Nadia Salas Carrillo– terminan alineándose con los acusados y no con las víctimas. Así, el compromiso con las mujeres queda en el discurso, porque no se puede hablar de perspectiva de género cuando a quienes asumen el riesgo de alzar la voz se les obstaculiza el camino hacia la justicia. VIII. PÉRDIDA DE CONFIANZA Cuando el discurso no se traduce en hechos, la confianza de las universitarias se erosiona. Ahí está el desgaste que ha acumulado el Tribunal Universitario en los últimos meses. Esta situación obliga a la UAdeC a revisar a fondo su modelo de atención a la violencia de género, porque las fallas son evidentes y resulta inaceptable que una institución de este nivel no garantice espacios seguros para las mujeres universitarias.

IX. MENSAJE ENTRE LÍNEAS El gobernador Manolo Jiménez sostuvo ayer una reunión con el consejero del INE, Jorge Montaño Ventura. Oficialmente se revisaron avances del proceso electoral y se refrendó la coordinación institucional. Sin embargo, el mensaje se dio en la conferencia de prensa ofrecida por el consejero del INE. En su visita, Montaño fue claro: los órganos electorales no son enemigos de los gobiernos y deben actuar con imparcialidad. Varios lo leyeron como un dardo directo al aún presidente provisional del IEC, Óscar Rodríguez, quien ha mostrado una conducción parcial a favor de Morena. Por lo pronto, nos dicen, la relación entre el INE y el Ejecutivo estatal se mantiene firme... y con rumbo claro.