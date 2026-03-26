PRI renueva estructura en Coahuila

Con la participación de jóvenes, mujeres, adultos mayores y representantes de la sociedad civil, el PRI Coahuila llevó a cabo un acto protocolario para robustecer su andamiaje interno a través de Movimiento PRI.Mx.

En el evento estuvieron presentes dirigentes y cuadros políticos estatales, quienes respaldaron la integración de nuevos perfiles y la continuidad de liderazgos en áreas estratégicas. Durante la jornada, Jorge Gómez y Socorro Sánchez asumieron responsabilidades como presidente y secretaria general de la organización en la capital coahuilense.