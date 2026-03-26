PRI renueva estructura en Coahuila

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Coahuila
/ 26 marzo 2026
    PRI renueva estructura en Coahuila
    Militantes y simpatizantes participaron en el fortalecimiento de la estructura partidista. CORTESÍA

Dirigencia integra nuevos perfiles sociales y juveniles

Con la participación de jóvenes, mujeres, adultos mayores y representantes de la sociedad civil, el PRI Coahuila llevó a cabo un acto protocolario para robustecer su andamiaje interno a través de Movimiento PRI.Mx.

En el evento estuvieron presentes dirigentes y cuadros políticos estatales, quienes respaldaron la integración de nuevos perfiles y la continuidad de liderazgos en áreas estratégicas. Durante la jornada, Jorge Gómez y Socorro Sánchez asumieron responsabilidades como presidente y secretaria general de la organización en la capital coahuilense.

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Asimismo, se reconoció la labor de Orlando Naun Rodríguez como dirigente saliente, quien ahora se incorpora a tareas de comunicación partidista a nivel local.

El encuentro también marcó la incorporación de integrantes de la sociedad civil y jóvenes universitarios, estos últimos sumándose a espacios enfocados en la participación juvenil, con el objetivo de ampliar la base social y fortalecer la representación generacional.

$!Nuevos liderazgos asumieron responsabilidades dentro de la organización en Saltillo.
Nuevos liderazgos asumieron responsabilidades dentro de la organización en Saltillo. CORTESÍA

De igual forma, se ratificó la permanencia de integrantes del Comité Estatal, quienes continúan con el trabajo de consolidación territorial y operación política en distintas regiones.

$!Carlos Robles Loustaunau, dirigente estatal del PRI, encabezó la ceremonia.
Carlos Robles Loustaunau, dirigente estatal del PRI, encabezó la ceremonia. CORTESÍA

Con este movimiento, el partido refuerza su estructura interna y proyecta una mayor vinculación con diversos sectores sociales, apostando por una participación más amplia y organizada.

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