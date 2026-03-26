PRI renueva estructura en Coahuila
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
Dirigencia integra nuevos perfiles sociales y juveniles
Con la participación de jóvenes, mujeres, adultos mayores y representantes de la sociedad civil, el PRI Coahuila llevó a cabo un acto protocolario para robustecer su andamiaje interno a través de Movimiento PRI.Mx.
En el evento estuvieron presentes dirigentes y cuadros políticos estatales, quienes respaldaron la integración de nuevos perfiles y la continuidad de liderazgos en áreas estratégicas. Durante la jornada, Jorge Gómez y Socorro Sánchez asumieron responsabilidades como presidente y secretaria general de la organización en la capital coahuilense.
Asimismo, se reconoció la labor de Orlando Naun Rodríguez como dirigente saliente, quien ahora se incorpora a tareas de comunicación partidista a nivel local.
El encuentro también marcó la incorporación de integrantes de la sociedad civil y jóvenes universitarios, estos últimos sumándose a espacios enfocados en la participación juvenil, con el objetivo de ampliar la base social y fortalecer la representación generacional.
De igual forma, se ratificó la permanencia de integrantes del Comité Estatal, quienes continúan con el trabajo de consolidación territorial y operación política en distintas regiones.
Con este movimiento, el partido refuerza su estructura interna y proyecta una mayor vinculación con diversos sectores sociales, apostando por una participación más amplia y organizada.