Afirma CTM Coahuila que no tiene ‘exclusividad’ con el PRI

El representante sindical afirmó que los cuestionamientos históricos sobre prácticas corporativas han quedado atrás, al señalar que actualmente la central opera bajo principios de imparcialidad y respeto a los procesos democráticos.

El secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México en Coahuila, Jesús Berino Granados, sostuvo que, luego del nombramiento de Tereso Medina en la dirigencia nacional, la organización mantendrá una relación de colaboración con distintas fuerzas políticas, enfocada en la defensa de los intereses de sus agremiados.

En ese contexto, reiteró que la organización trabajará con cualquier gobierno elegido por la ciudadanía, sin importar su filiación, con el propósito de impulsar mejores condiciones para la clase trabajadora.

DIRIGENCIA ASEGURA AUTONOMÍA SINDICAL Y RESPETO AL VOTO

Berino Granados reconoció que en décadas pasadas existieron señalamientos sobre una posible influencia en decisiones electorales, particularmente vinculadas al Partido Revolucionario Institucional; no obstante, negó que tales prácticas persistan y aseguró que nunca se ha condicionado el voto de los trabajadores.

Asimismo, recordó que desde su creación en 1936, bajo el liderazgo de Fidel Velázquez, la organización mantuvo cercanía con el PRI, pero enfatizó que hoy se respeta plenamente la libertad individual de cada afiliado.

Finalmente, subrayó que la interlocución con autoridades se mantendrá dentro de un marco institucional, mientras que las negociaciones salariales y contractuales continúan siendo competencia directa entre sindicatos y sector empresarial.