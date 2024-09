La vida humana es una búsqueda constante de significado. La expresión “Me comprometo, creo y vivo” refleja tres pilares fundamentales que estructuran la forma en que experimentamos y navegamos la existencia: el compromiso, la creencia y la vivencia. Estas ideas no son solo puntos de acción, sino principios filosóficos profundamente arraigados en la historia del pensamiento humano, que han sido discutidos por filósofos existencialistas, éticos y espirituales a lo largo de los siglos.

Desde un punto de vista existencial, la creencia es una expresión de esperanza en lo que está por venir. Martin Buber, en su filosofía del diálogo, habla de la relación “Yo-Tú”, que pone el acto de creer en el centro de nuestras interacciones con el mundo. Creemos en el otro, en nuestra capacidad para construir un futuro mejor, y en los ideales que nos motivan a continuar viviendo con propósito.

TE PUEDE INTERESAR: Entre palabras y acciones

Creer no es necesariamente un acto religioso, sino un compromiso con principios, ideas o valores que guían nuestra vida para bien, pero también para mal.

El compromiso está vinculado con la libertad y la responsabilidad. Jean-Paul Sartre, uno de los grandes representantes del existencialismo, plantea que el ser humano está condenado a ser libre. Esto significa que, aunque no elegimos nuestras circunstancias, somos responsables de nuestras acciones y, por tanto, de lo que somos. Comprometerse, en este sentido, es la decisión de aceptar esta libertad y asumir la responsabilidad de nuestras elecciones.

El compromiso es también una afirmación de la voluntad. Al comprometernos asumimos una responsabilidad moral y existencial. Es el acto de “envisionar” nuestra existencia hacia el futuro, definiendo quiénes seremos a través de nuestras acciones en el presente, y desde luego el impacto que podemos personalmente tener en la vida de las demás personas que pueblan nuestra existencia.

Vivir plenamente significa abrazar la existencia en su totalidad: el dolor, la alegría, la incertidumbre y el conocimiento. Es en este punto donde las enseñanzas de los estoicos, como Epicteto y Séneca, pueden iluminar nuestro entendimiento. Para ellos, vivir bien es aprender a aceptar el destino y desarrollar virtudes internas que nos permitan enfrentar la adversidad con ecuanimidad.

Cuando decimos “me comprometo, creo y vivo”, estamos haciendo una declaración filosófica profunda. Nos comprometemos con lo que creemos; nuestras creencias dan forma a la manera en que vivimos, y vivir implica poner en práctica ese compromiso diariamente. Este ciclo entre pensamiento, creencia y acción, indudablemente, se convierte en la base para una vida plena y significativa.

Esta propuesta representa una guía práctica para aquellos que buscan vivir con integridad y coherencia en un mundo lleno de desafíos, pero también de inmensas oportunidades.

CONGRESO EXCEPCIONAL

Lo anterior viene a colación dado que el título de esta entrega lo he tomado prestado del XXX Congreso de la Mujer, que se llevará a cabo en esta ciudad el próximo jueves 26 de septiembre. En esta ocasión, el objetivo del encuentro será: “Reconocer los medios para fortalecer la esperanza que nos ayude a vivir plenamente el presente”, propuesta que invita reflexionar sobre las herramientas y estrategias que permiten enfrentar los desafíos actuales con una actitud positiva, resiliente y orientada hacia el crecimiento personal y social.

PROGRAMA

El evento iniciará con la conferencia a cargo del doctor José Antonio Lozano Díez, jurista y presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y el IPADE.

Según el doctor Lozano, hoy en día existe la creencia equivocada de que la felicidad se encuentra en elementos externos como las posesiones materiales, la apariencia física o la situación económica. Sin embargo, el doctor Lozano señala que, durante muchos siglos en Occidente, la humanidad ha descubierto las claves para alcanzar una vida lograda. Para ello, debemos buscar un entendimiento más profundo y significativo de lo que realmente importa y tiene valor en nuestras vidas.

En su conferencia, titulada “Cómo alcanzar una vida lograda”, el doctor Lozano abordará diversas propuestas que invitarán a los participantes a reflexionar sobre su riqueza humana y a abrazar plenamente la complejidad de la vida, con la intención de construir una existencia colmada de experiencias satisfactorias.

Adicionalmente, el doctor Lozano impartirá la conferencia magistral “Mundo FANI”, fragilidad, ansiedad, no lineal e inestabilidad, son los elementos que describen la condición del ser humano moderno y la realidad global. En este contexto, al reconocer estas circunstancias permiten abrir la puerta a la resiliencia, la adaptabilidad y la creación de nuevas formas de vivir y prosperar en medio de la incertidumbre y complejidad.

VENCER

También estará presente Pilar Jericó, empresaria, escritora y conferenciante, es reconocida como una de las Top Mujeres Líderes en España y referente internacional en desarrollo del liderazgo, mentalidad de cambio y “No Miedo”. Pilar impartirá la conferencia “Vencer el miedo”.

Es oportuno destacar que en uno en uno de sus libros titulado “NoMiedo”, explora cómo esta emoción afecta nuestra capacidad de tomar decisiones y de asumir riesgos, tanto a nivel personal como profesional. Pilar aboga por la necesidad de enfrentarse a los miedos y transformarlos en palancas de crecimiento.

TESTIMONIO

Irene Villa a los doce años sufrió un grave atentado de la ETA junto a su madre. Como resultado de la explosión de una bomba perdió las dos piernas y tres dedos de la mano izquierda.

En sus palabras: “Tras el atentado, mi madre me dijo ‘tenemos dos opciones: vivir amargadas, sufriendo, maldiciendo a los etarras y ser unas desgraciadas o pensar que has nacido así y mirar para adelante y ser feliz’. Y eso hice, con doce años dije: ‘He nacido sin piernas y a partir de ahí me planteé lograr todo lo que quiera en la vida’” (...) Sobre el perdón a quienes atentaron contra su vida, comenta: “lo hago por mí, porque quien descansa soy yo, que quiero ser feliz y si no perdono, no lo soy”.

Esta fascinante y valiente mujer impartirá su testimonio de vida bajo el título “Saber que se puede”.

SUEÑOS

Andrés Martínez (Piki), apasionado de la vida y fundador de Dr. Sonrisas, impartirá una ponencia titulada “Los sueños no se cumplen, se construyen”, en la que invita a tomar acciones concretas para marcar una diferencia real en la sociedad.

TE PUEDE INTERESAR: Lepra

Basándose en su experiencia, ofreciendo alegría y esperanza a niños con enfermedades crónicas, Piki muestra cómo los sueños no son fruto del azar, sino de la perseverancia y el trabajo constante para construir un impacto positivo en el mundo.

RESILIENCIA

Por su parte, Martin y Lizzy compartirán su testimonio matrimonial. La comprensión, espiritualidad, diferencias, empatía e individualidad serán conceptos presentes en la conferencia “Habilidades de resiliencia”, en la cual abordarán las capacidades que permiten adaptarnos, recuperarnos y crecer frente a la adversidad, el estrés y los cambios. Estas habilidades son cruciales para enfrentar los desafíos de la vida de manera efectiva.

SOMOS...

Este Congreso, durante 30 años, ha sido fuente de inspiración y fe para miles de personas, siempre abordando temas retadores y actuales; en esta ocasión, no será la excepción.

La experiencia de la vida se fundamenta en nuestra percepción del mundo. Existimos a través de nuestros cuerpos, nuestras emociones y nuestras relaciones, que dan forma a nuestra comprensión y a cómo interactuamos con el entorno.

Este congreso invita a reflexionar sobre la conexión entre nuestra finitud y la búsqueda de significado, recordándonos que cada momento cuenta y que nuestras decisiones y compromisos moldean no solo nuestra existencia, sino también la de quienes nos rodean.

“Me comprometo, creo y vivo” representa un espacio vital para hacer una pausa en el camino y tomar conciencia de eso que sabia y esperanzadoramente apuntó Edith Stein: “somos seres finitos, pero también eternos”.

(Informes: 844-392-04-62/@FamiliaUnidaSaltillo)

cgutierrez_a@outlook.com