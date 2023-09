‘Me siento insuficiente’; ¿cómo detectar la baja autoestima?

La expresión “me siento insuficiente” es un comentario que escucho muy frecuentemente entre mis alumnos. Observo con una gran preocupación una autopercepción negativa en sus habilidades. En otras palabras, sin importar su historia familiar y antecedentes socioculturales, los alumnos, especialmente las mujeres, se perciben con baja autoestima ante los retos de su vida. Muchas personas luchan contra la baja autoestima, una creencia persistente de que no son lo suficientemente buenos, dignos o incapaces de tener aprobación de los demás.

Papás, debemos estar alerta ante una autopercepción negativa de nuestros hijos. A continuación presento algunos síntomas para identificarla en sus vidas y ayudarles a cultivar una autoestima más saludable.

1. Evitar retos. Cuando evitas las cosas que más importan, a menudo es una señal de que no confías en ti mismo. Por supuesto, todos lo posponemos, pero las personas con baja autoestima a menudo tienen un patrón extraño en su aplazamiento: consiguen que las cosas cotidianas se hagan a tiempo (pagar las cuentas, terminar esos informes semanales, etcétera), pero posponen las actividades que más les importan (aficiones creativas, viajes, aprendizaje, etcétera). Y la razón es que cuando tienes baja autoestima no confías en ti mismo con tus metas más importantes. Por otro lado, las personas con una autoestima saludable confían en sí mismas para perseguir sus pasiones, incluso si esto significa fracaso, errores o frustraciones. La autoestima saludable significa que te defines a ti mismo por la búsqueda de tus pasiones, no por los resultados finales.

2. Hipercrítica. Obviamente todos necesitamos pensar críticamente a veces. Pero hay una gran diferencia entre pensar críticamente y ser crítico. Las personas con baja autoestima tienen dificultades para sentirse bien consigo mismas. Esto significa que a veces tienen el hábito de criticar a los demás como una forma de verse mejor en comparación. Por ejemplo: cuando criticas la opinión de alguien por ser estúpido, estás insinuando que eres inteligente −y eso se siente bien−. El problema es que ser crítico con los demás como una forma de aumentar tu autoestima es sólo temporal. Y después de eso, normalmente terminas sintiéndote aún peor.

3. Reflexión excesiva. Algunas decisiones en la vida son enormemente importantes e impactantes, como con quien eliges casarte, probar la mariguana o no, dejar tu trabajo para iniciar tu propio negocio. Estas son grandes decisiones con grandes consecuencias. Y es perfectamente comprensible que la gente experimente algún movimiento mental entre decisiones. Pero las personas con baja autoestima a menudo tratan incluso las decisiones menores como si el destino del mundo dependiera de ellos. Por otro lado, las personas con una autoestima saludable confían en sí mismas para perseguir sus pasiones, incluso si esto significa fracaso, errores o frustraciones. Han acumulado la confianza para ir tras las cosas que más le importan a pesar de la posibilidad de fracaso, vergüenza o errores.

Un último pensamiento. Cuando se trata de construir una autoestima más saludable, no lo pienses demasiado: “La autoestima es sólo la reputación que tienes contigo mismo”.

