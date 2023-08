¿Los músculos ‘tienen’ problemas mentales? Advierte psicóloga saltillense por obsesión con la imagen corporal

En los últimos 10 años, por lo menos, abrieron una gran cantidad de gimnasios en Saltillo, mixtos o exclusivos para mujeres y hombres, y con ello aumentaron los casos de vigorexia o dismorfia muscular, definido como la compulsión de ganar masa muscular a cualquier precio, pero su origen es mental, advirtió la psicóloga Andrea Martínez.

“Es un fenómeno visible. Vemos como chicas y chicos abarrotan los gimnasios, se observa sobre todo en edades de los 15 a los 35 o 40 años, en hombres mujeres, es muy bueno para la salud hacer ejercicio, el problema es que lo llevan a extremos en la búsqueda de cuerpos como los que muestran modelos o quienes participan en concursos de belleza o fisicoculturismo”.

“La raíz está o se origina en un trastorno de salud mental, es como la bulimia o anorexia, es una obsesión por la imagen corporal. Los medios masivos de comunicación, el cine, las revistas de moda tienen influencias positivas o negativas en las conductas de las personas, en este caso es negativo o al menos las personas lo convierten en algo negativo porque ponen en riesgo su salud”.

Hay una obsesión por bajar de peso, por tener una silueta definida o tonificada al gusto de la persona y eso lleva a someterse a largas horas de ejercicio, incluso más allá de lo que la fortaleza física propia lo permite.

TE PUEDE INTERESAR: De los burócratas de Saltillo con enfermedades crónico-degenerativas, el 40% presenta dos o más comorbilidades

“Parece absurdo, pero hombres y mujeres dedican horas y horas al gimnasio, sin los cuidados adecuados; es decir, no lo combinan con una dieta adecuada, de acuerdo con el esfuerzo físico requerido, y en ocasiones no reciben los consejos adecuados o no tienen una guía o entrenador personalizado en el gimnasio, lo que lleva a que se produzcan autolesiones”.

Debemos reflexionar que el esfuerzo físico debe ser acorde a la propia complexión física y a las propias capacidades o habilidades, indicó. Hay quienes sienten dolor y siguen levantando más peso y añadiendo más rutinas extenuantes, como si fuera un logro el soportar el dolor, y no es así, ya hay un daño físico que se puede manifestar al momento o al paso de los días o semanas,

“El exceso de ejercicio no es bueno: su objetivo primordial debe ser mantener una buena salud física en el presente y futuro, y formar hábitos saludables para evitar complicaciones en la etapa adulta y en la vejez. Es benéfico porque se forja una autodisciplina, pero la vigorexia en sí ya es un problema de salud mental y físico”.

“Parece increíble, pero en lugar de generar bienestar emocional, puede causar depresión, ansiedad, baja autoestima y desánimo al no conseguirse la meta deseada, de manera que el sistema inmunológico se debilita, se acelera el envejecimiento celular y hay más propensión a padecer enfermedades”.

“Quienes caen en la vigorexia pueden ser, en el fondo, personas con baja autoestima, sentido de inferioridad, perfeccionistas y obsesivas, con dificultad para controlar emociones, sobre todo si de niños o adolescentes sufrieron bullying por obesidad o sobrepeso”, concluyó.