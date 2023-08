Hablar de 15 millones de muertes a nivel mundial por esta epidemia nos lleva a la comparación con los 40 millones provocados por la gripa española entre 1918 a 1920, pero aún estamos iniciando este siglo y los peligros siguen latentes ante nuevas cepas, por un lado, y por amenazas más letales por el uso de arsenal nuclear, la quema de combustibles para generar energía, la perdida de hectáreas arbóreas, el crecimiento exponencial de regiones que no tienen infraestructura adecuada y en las que se sobreexplotan los recursos, la perdida de fuerza productiva en los campos y la apatía en el establecimiento de políticas para el cuidado del medio ambiente o, mejor dicho, del completo ambiente, como vi referido en una barda de la colonia.

Otra clave de Malthus refiere: “La sociedad no puede crecer más lo que permitan sus capacidades financieras. Esto significa que los medios de subsistencia son indispensables para el crecimiento de la población, y mientras no tenga recursos para la alimentación no podrán expandirse”. ¿Recuerdan ustedes en los años setenta las campañas enfocadas a la planeación familiar? Pues bueno, en el fondo parecerían estar inspiradas en este religioso travieso.

La tendencia que inició en los países europeos a finales de siglo 20, en el sentido de que cada día un mayor número de parejas deciden no tener hijos, viajó rápidamente en los confines de la humanidad y hoy parecería ser una doctrina.

TE PUEDE INTERESAR: Lecciones de la bomba nuclear... todos seremos Oppenheimer

Por otra parte, el establecimiento de matrimonios del mismo sexo que hace imposible la procreación podría ser un síntoma de ese detenimiento de la geometría del crecimiento poblacional, pero definitivamente no una solución.

La legislación mundial está nutrida de protocolos y tratados que se enfocan en la obligatoriedad del cuidado al medio ambiente a saber: 1) Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), 2) Protocolo de Kioto, 3) Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), 4) Protocolo de Montreal, 5) Convención del Patrimonio Mundial y 6) Acuerdo de París, pero para las naciones más poderosas del planeta son letra muerta.

La paradoja en el sentido de que el hombre es el lobo del hombre se mezcla con el referente de que tal vez el hombre es la peor peste del planeta, y pensar que la clave estaba en Malthus. Cuidemos al medio ambiente, es tan sencillo y satisfactorio.