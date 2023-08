Meryl Streep y refritos ‘fritos’ de telenovelas

Uno de los mejores estrenos en series televisivas de agosto ha sido el de la tercera temporada de la serie protagonizada por los comediantes Steve Martin, Martin Short y la actriz y cantante Selena Gómez.

Esta es la serie de comedia multi nominada al Emmy “Only Murders in the Builidng” que en México se transmite a través de la plataforma de streaming Star Plus la cual, luego de que en sus dos primeras temporadas capturó a los espectadores con este trío de personajes que viven en un edificio de Nueva York y a raíz de un par de asesinatos que ocurren en el mismo a través de un podcast van uniendo el rompecabezas para dar con los culpables y uno de los atractivos que tuvo fue la presencia de actrices nominadas al Oscar como Amy Ryan (“Desapareció una noche”) o Shirley MacLaine (“La fuerza del cariño”) lo mismo que figuras igualmente reconocidas en las tablas de Broadway Nathan Lane, que el año pasado obtuvo un Emmy al Mejor Actor Invitado de una Serie de Comedia por este mismo trabajo.

Pues esta temporada, desde el final de la anterior, anticipó un asesinato en pleno escenario teatral del personaje interpretado por el actor Paul Rudd (“Ant-Man”) pero a falta del regreso del mencionado Nathan Lane, y ya que ahora los personaje sprotagónicos están más cerca de los esepctáculos de Broadway, el mayor atractivo resulta ser la primera actriz ganadora de tres Oscares, Meryl Streep, interpretando a una mujer de la tercera edad llamada Loretta Durkin quien consigue por su talento contenido su primera oportunidad en los escenarios precisamente en la accidentada obra donde se da el evento con el personaje de Paul Rudd, y quien con su participación en dos de los primeros tres episodios estrenados acapara los reflectores con su talento no solo actoral sino también para el canto.

Mientras esto ocurre en el streaming, en la señal abierta de la televisión nacional y el género de las telenovelas, estas dos últimas semanas ha sido de estrenos, pero lejos de algo sorprendente o cuando menos que tenga un nivel similar al de seriales que las precedieron en horarios de dos de los estrenos de la primera mitad del año como “Perdona nuestros pecados” y “Eternamente amándonos” la verdad la que arrancó el lunes pasado en lugar de esta última dejó mucho qué desear a pesar del buen colmillo de un productor como Ignacio Sada (“Un refugio para el amor”; “Quererlo todo”) y la nueva producción de Pedro Ortiz de Pinedo (“Cita a ciegas”: Diseñando tu amor”) viene DOA como dicen en inglés, o lo que es lo mismo “difunta antes de estrenarse” solo por tener como protagonista a la infumable Livia Brito.

La primera de ellas se trata de “Nadie como tú”, misma que da a Brandon Peniche (Hijo de Arturo) su primer protagónico como galán de telenovela luego de haberse “comido” al galán de su anterior trabajo justo bajo la producción de Ignacio Sada, “Contigo sí” (2021), Danilo Carrera, pero a falta de una pareja del calibre de Alejandra Robles Gil (“Eternamente amándonos”) con la debutante Karla Esquivel la semana terminó sin enganchar al público este refrito de una historia originalmente portuguesa que le dejó “calientito” su antecesora, mientras que si a comparaciones nos vamos, “Minas de Pasión”, que viene a ocupar a partir de mañana el horario que tenía “Perdona nuestros pecados, nomás con tener como antecedente que es refrito de “La Patrona” (2013), la sombra de Aracely Arámbula extingue a la Brito.

