Mexicanos en Venecia, Orson Welles y Gael García Bernal

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Opinión
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    Mexicanos en Venecia, Orson Welles y Gael García Bernal

El pasado miércoles 2 de septiembre dio inicio la edición número 83 del Festival Internacional de Cine de Venecia el cual, para abrir boca, inició con la presencia de talento mexicano desde su primer día.

El primero en hacer acto de presencia, ahora como uno de los miembros del jurado en la sección Horizontes —donde ganó el año pasado con su más reciente largometraje “En el camino”— fue el cineasta tijuanense David Pablos, quien comparte la labor de evaluación de esta sección junto a otra colega y ganadora del año pasado: la presidenta del jurado, la francesa Valérie Donzelli (“A pied dóuvre”); el actor alemán Peter Becker; la cineasta originaria de Hong Kong, Elizabeth Lo (“Mistress Dispeller”) y la actriz italiana Barbara Ronchi (“Familia”). “Horizontes” es una sección competitiva dedicada a descubrir nuevas tendencias estéticas y expresivas en el cine.

Un par de días después, el viernes 4 de septiembre, en lo que en la plataforma de streaming HBO se estrenó la mencionada película de David Pablos “En el camino” —que además de ganar en la sección Horizontes ganó la Palma Queer del mismo festival a unos días de haberse anunciado que será la película representará a México en la próxima entrega del Oscar—, se cumplieron cuatro décadas de la muerte del reconocido cineasta de la Época de Oro Roberto Gavaldón, quien además de haber sido el primero en ser nominado por México al Oscar a la Mejor Película Extranjera de 1960 por su clásico “Macario”, fue nominado antes al León de Oro de Venecia en cuatro ocasiones.

El sábado 5 fue el cine internacional el que estuvo de fiesta con el aniversario número 85 del estreno de la que es considerada una de las mejores películas en la historia del cine: “El Ciudadano Kane”, ópera prima de un genio, primero del teatro, luego de la radio y finalmente del cine norteamericano, como lo fue el maestro Orson Welles, quien con esta que fue su ópera prima como director a los 26 años de edad no sólo innovó las técnicas del Séptimo Arte hasta su momento, sino el lenguaje cinematográfico con el paso de los años, que lo llevó también en cuatro ocasiones a competir en Venecia y ganar en 1971 un León de Oro por toda su trayectoria fílmica.

El domingo 6, y volviendo a los mexicanos en Venecia, hizo su regreso triunfal al festival Gael García Bernal, 25 años después de haber ganado el no menos prestigioso premio Marcello Mastroiani, otorgado al Mejor Actor o Actriz Joven —el cual compartió con su amigo y colega Diego Luna por el clásico contemporáneo “Y tu mamá también”, de Alfonso Cuarón—, nada menos que con su tercer largometraje como director en competencia, bajo el título de “Hombre al Agua”, apareciendo en la alfombra roja de la Biennale con su compañero de elenco de otro clásico mexicano como “Amores perros”, Jorge Salinas, así como el actor y cantante boricua Ricky Martin que son parte del reparto.

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Alfredo Galindo

Alfredo Galindo

Productor, Director y Guinista de cine. Columnista del periódico Vanguardia desde 1995, escribe sobre música, cine y televisión. Combina la pasión de escribir con la creación cinematográfica.

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