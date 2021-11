México automotriz, la oportunidad en los sub-sectores

De acuerdo con el registro automotriz del INEGI, de enero a octubre 2021, se produjeron 2,520,488 vehículos ligeros en el país, casi un 2% por encima de las unidades producidas en el mismo periodo 2020; sin embargo, el desabasto mundial de semiconductores ha pausado la recuperación post pandemia y se estima una caída del 5% en el cierre del 2021. Sin embargo es importante mantener una perspectiva de sinergias eficientes.

Con esto en mente, el sector automotriz puede convertirse en el impulsor de nuevas oportunidades en el norte del país, capitalizando tanto su transformación tecnológica como los tratados comerciales que tiene México incluyendo el Tratado Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), el cual representa una ventaja para los tres países en términos del cumplimiento del porcentaje del Valor del Contenido Regional (VCR).

En específico, uno de los sub-sectores de la industria automotriz que da señales de recuperación (e impulso) es el aftermarket, y no es cosa menor, con más de 2,500 distribuidores de automóviles, y DHL atendiendo a más del 50%, dicho mercado ha crecido en México del 2007 a la fecha diez puntos porcentuales, superando con ello economías como la de China y posicionando a México ante Estados Unidos. Esto naturalmente es impulsado por la tendencia latente del nearshore, que demostró durante la contingencia por COVID-19 la importancia de tener una cadena de suministro en espacios o distancias manejables ante situaciones especiales.

Adicional al posicionamiento de México, es importante señalar a la franja norte del país, que si bien ha sido históricamente importante en el crecimiento del sector automotriz, se perfila además como la estrella de la producción de partes y componentes; simplemente Coahuila, Chihuahua y Nuevo León constituyen el 17%, 12.3% y 11.1% respectivamente correspondiente de la fabricación de autopartes en el país, esto de acuerdo a la Industria Nacional de Autopartes (INA), quien también reportó un incremento del 49% en la fabricación de partes en los primeros cinco meses del año.

¿Qué nos dice esto?

Una vez superada la contingencia por COVID-19, la inversión y transformación seguirá, y no solo en la manufactura de productos terminados, componentes y sub-ensamble. Hablemos por ejemplo del sub-sector de llantas que está cobrando cada día mayor fuerza, por lo que es importante contar con socios en el terreno de logística que brinden la gestión eficiente tanto de inventarios como de redes y canales múltiples de distribución para la optimización de tiempos y servicios a nivel nacional, Just in Time (JIT).

Sumando elementos como la flexibilidad en los modelos de negocio, la visibilidad en tiempo real para la toma de decisiones y la resiliencia en las cadenas de suministro, son un reto importante en ambos subsectores y es crítico contar con las sinergias que permitan fluidez en los procesos productivos.

Los retos continúan...

Estamos actualmente ante una nueva normalidad, que incluye transformación tecnológica, retos ambientales y coyunturas como la escasez de semiconductores, sin embargo, con la correcta Administración de toda la Cadena de Suministro desde los centros de suministro o manufactura, hasta componentes intermedios para la creación del producto final, con el apoyo adecuado, se puede alcanzar una ejecución perfecta. Parte de la clave es contar con un diseño de red a nivel local, regional y global que permita la generación de eficiencias sin importar el tipo de transporte, ya sea marítimo, aéreo y terrestre, considerando además las necesidades de los diferentes puntos de producción en cada país en conjunto con sus especificaciones.

Por ejemplo, en México, un gran porcentaje de las piezas de un automóvil promedio son almacenadas, distribuidas o contienen algún proceso de valor agregado que desarrolla DHL Supply Chain, por lo que estamos conscientes de la importancia de contar con sinergias correctas que nos permitan atender escenarios críticos y minimizar riesgos, siendo esto posible a través de una visibilidad completa y la adopción de herramientas de inteligencia de datos.

Por lo tanto, la logística no es un aspecto secundario del negocio, sino que es facilitadora y merece toda su atención, inversión y específicamente necesita un socio con la experiencia adecuada para ayudar a fortalecer el camino con el que México se ha posicionado en la industria automotriz.

Miguel Paredes

Vicepresidente del sector Automotriz

DHL Supply Chain México

m.paredes@dhl.com