México en línea

1) México no sólo se conecta, sino que vive en Internet. El entorno digital se convirtió en el espacio principal de interacción, entretenimiento y consumo.

El estudio “ Hábitos de los Usuarios de Internet 2026 ”, realizado por la Asociación de Internet MX y OFFERWISE, analiza cómo las personas en México usan internet, redes sociales, comercio electrónico e inteligencia artificial, así como la manera en que interactúan con contenidos digitales y publicidad. Participaron personas de distintas generaciones y regiones del país. El análisis sobre los hábitos de conexión revela que:

2) Los usuarios son selectivos. Aunque la mayoría de las personas han adoptado el entorno digital, suelen ser más selectivas con cuándo, cómo y en qué confían.

3) La exposición de marcas es más alta. La publicidad está más presente, pero la capacidad de impactar en las decisiones, especialmente de los jóvenes, es más difícil.

• La mayoría de los mexicanos, el 70 por ciento, usa las redes sociales para mantenerse en contacto con amigos y familia, después para informarse y luego consumir contenido de entretenimiento; el menor motivo es contratar un servicio profesional.

• Consumo publicitario: 76 por ciento de la publicidad puede encontrarse en redes sociales, 35 por ciento en aplicaciones y 27 por ciento en plataformas de video.

• E-Commerce y compras en línea: 80 por ciento de los encuestados realizan compras en línea para ropa, calzado o accesorios, para el hogar y, en tercer lugar, para la despensa. El 20 por ciento que no compra por internet afirma que es porque prefiere ir a las tiendas, no le parece seguro y/o porque no tiene plataforma de pago en línea.

• Percepción de la IA: El 50 por ciento de los encuestados contestó que usa alguna inteligencia artificial; de ellos, el 53 por ciento es parte de la generación Z y el 58 por ciento son hombres. El 49 por ciento, siendo en su mayoría millennials, contestó que no usa IA, y el 7 por ciento restante la desconoce.

• Percepción del uso de IA en campañas políticas: Respecto a las asambleas digitales, el 40 por ciento demostró tener un interés en participar, mientras que un 37 por ciento de los encuestados está de acuerdo con que los partidos políticos usen la inteligencia artificial.

HÁBITOS DE LOS INTERNAUTAS EN EL MUNDIAL

En la sección sobre el Mundial, el estudio sobre los “Hábitos de los Usuarios de Internet 2026” presenta un análisis sobre cómo las personas consumen, comentan e interactúan con el Mundial de futbol 2026 en plataformas digitales.

• Relevancia del Mundial: El nivel de interés entre los usuarios de internet es del 58 por ciento, concentrado principalmente en hombres y en personas de la generación X, mientras que la generación Z muestra un menor interés.

• Consumo, dispositivos y multiscreen: Ver los partidos ya no sólo implica mirar la transmisión. El 55 por ciento revisa redes sociales mientras ve los juegos y el 47 por ciento chatea con amigos o familiares. También destacan actividades como buscar estadísticas, ver memes y consumir otros contenidos al mismo tiempo.