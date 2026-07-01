Mirador 01/06/2026

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Los dos escritores más imaginativos en la historia de la literatura de ficción han sido Julio Verne y Santo Tomás de Aquino

Este amigo mío con el que tomo la copa –varias– los martes por la noche dice cosas tremendas cuando está borracho, y cosas más tremendas aún cuando está sobrio.

Anoche, por ejemplo, todavía no descorchábamos la primera botella cuando dijo algo que, a pesar de mis muchos años, me escandalizó. Dijo:

–Los dos escritores más imaginativos en la historia de la literatura de ficción han sido Julio Verne y Santo Tomás de Aquino.

Añadió luego sin reparar en mi expresión molesta:

–No necesariamente en ese orden.

Ya con dos copas encima –o tres quizá– manifestó:

–Se han hecho películas con varias de las novelas de Verne: “Viaje al Centro de la Tierra”; “20 mil Leguas de Viaje Submarino”; “La Vuelta al Mundo en 80 Días”... Es una pena que no se haya hecho ningún film sobre la Suma Teológica de Santo Tomás. En una sola página de esa obra hay más imaginación y fuerza creativa que en todo lo que escribió Verne.

A pesar de que también he bebido ya tres copas –quizá cuatro–, no lo contradigo. Carezco de argumentos para oponerme a su declaración. Leí hace mucho tiempo varias de las novelas de Verne, pero jamás pude reunir las fuerzas que se necesitan para leer a Santo Tomás de Aquino.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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