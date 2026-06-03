Mirador 03/06/2026
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Y prodigio magnífico es este colibrí que ahora ves y luego ya no ves, y que cuando se posa en la rama del árbol la rama pesa menos
Mi jardín es pequeño como el mundo.
Aun así en él caben mil prodigios.
Prodigio es la brizna de hierba.
Prodigio es el arbolito que salió solo y cuyo nombre no conoce nadie.
Prodigio es la rosa cuya propiedad me discuten Gertrude Stein, Shakespeare y Góngora.
Prodigio son los nupciales alcatraces.
Prodigio es esta planta llamada jazmín de Arabia, con aroma a Scherezada.
Y prodigio magnífico es este colibrí que ahora ves y luego ya no ves, y que cuando se posa en la rama del árbol la rama pesa menos.
¡Cuántos prodigios caben en mi jardín!
Todos son fruto del mayor prodigio que hay en la vida: la vida.
¡Hasta mañana!...