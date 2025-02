Mirador 08/02/2025

-Soy el rojo –me dijo. Y añadió:

-El mejor color de todos.

No respondí. Cuando alguien me dice que es el mejor de todos acostumbro guardar el silencio que la persona prudente –o temerosa- guarda cuando oye una sandez.

El color rojo advirtió mi cautela y razonó:

-Cuando se les pregunta cuál color es su favorito, nueve de cada 10 personas responden que es el rojo.

Yo recordé aquello de que las encuestas son la fotografía de un instante, y me animé a decirle:

-Si todo el mundo fuera rojo sería un feo mundo. Imagine usted: cielo rojo; árboles rojos; ríos, lagos y mares rojos; gente roja... El color rojo vale porque hay color azul, color verde, color amarillo, color morado y todos los demás colores. Ni entre los colores ni entre las personas hay quien valga por sí solo. Todos valemos porque existen los demás.

Al oír eso el color rojo se puso aún más rojo, pero no sé si de pena o de coraje. Ya no dijo nada, y se alejó. El otro día me lo topé, y se veía muy bien porque iba al lado del azul, del verde, del amarillo, del morado y de todos los demás colores.

¡Hasta mañana!...