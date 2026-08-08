Mirador 08/08/2026

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Mirador 08/08/2026

Este hombre notó preocupado que todo lo que tocaba con su dedo índice desaparecía.

Tocó un vaso, y el vaso desapareció.

Tocó una taza, y desapareció la taza.

Tocó un libro llamado “Las apariciones”, y el libro desapareció.

Entonces el hombre fue a donde estaba su mayor enemigo y lo tocó. Ahora tiene sólo enemigos menores.

El hombre nunca había sido malo, pero eso del dedo lo incitó a la maldad. Tocó a una mujer que no correspondió a su amor, y la mujer desapareció. Tocó al jefe que alguna vez lo trató mal, y desapareció el jefe. Tocó a la vecina ruidosa, y el ruido se acabó.

Ese poder angustió al hombre.

Su maldad lo aterrorizó.

Anoche el hombre se tocó a sí mismo con el dedo índice.

¡Hasta mañana!...

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Opinión

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El hombre norteamericano habría entrado al país con armas sin que ninguna autoridad fronteriza lo advirtiera.

Chad, estadounidense acusado de multihomicidio en Saltillo, habría cruzado a México con el arma pese a restricción
true

Juanito el matancero de Laguna Seca

true

Colosio arruinaría su carrera política si busca una gubernatura. Episodio II
true

El oficio menos feliz del mundo
true

Compañeras, compañeros:
true

Así luce una dictadura desesperada
true

La Sedatu paga millones por obras que ellos mismos cancelan
true

Puso Sheinbaum medalla a Reforma