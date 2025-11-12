Mirador 12/11/2025
El rey Cleto está escribiendo sus memorias.
Sus olvidos, mejor dicho, pues no habla de sus enormes yerros, del grave daño que causó con sus estupideces, nacidas de la soberbia y la arrogancia.
Toda una biblioteca podrá escribir el soberano para intentar salvarse del juicio de la Historia. Esta ceñuda maestra no perdona, y rendirá su veredicto por encima de la adulación y las zalemas de quienes a la sombra del monarca se hicieron de tierras, casas, dineros y poder.
Si el rey Cleto tuviera un adarme de conciencia seguramente no podría dormir por los remordimientos que le causarían sus malas acciones y sus peores omisiones. Pero a más de ignorante es inconsciente. El poder lo cegó, y esa ceguera le impide ver la destrucción con que asoló a su pueblo.
Que el rey Cleto no escriba ya otro libro.
Mejor será que lea alguno.
¡Hasta mañana!...