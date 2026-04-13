Mirador 14/04/2026

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Opinión
/ 13 abril 2026
    Mirador 14/04/2026
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Cuando llegué a donde estaba la mujer, ella puso su firma en la fotografía: Marlene Dietrich

De esto hace muchos años.

Caminaba yo por la Quinta Avenida, en Nueva York, cuando vi que ante la puerta de un edificio se había formado una larga fila de personas. Con la curiosidad propia de un viajero, me acerqué a ver de qué se trataba. Un hombre joven me entregó una fotografía de mujer y me indicó que me formara al final de la fila.

Lo hice. Cuando llegué a donde estaba la mujer, ella puso su firma en la fotografía: Marlene Dietrich.

No era ya, desde luego, la misma vampiresa que filmó “El Ángel Azul”, pero a sus años conservaba la majestad de una diva, y mostraba todavía los rasgos de su belleza y su esbeltez.

Percibí entonces el misterio de lo que se ha llamado “el eterno femenino”.

Todo lo femenino es un misterio.

Un eterno misterio.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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