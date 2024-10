Mirador 16/10/2024

Este amigo con el que tomo la copa –varias– los martes por la noche no cree en el más allá. Declara:

-Bastante trabajo me cuesta creer en muchas cosas del más acá.

A pesar de su escepticismo ultraterreno, piensa que el infierno existe.

-Tiene que existir −afirma−. De otra manera ¿dónde pondría Dios a Hitler?

Yo veo contradicción en las tesis de mi amigo, pero no se la hago ver. Sé que el vino aumenta el sentimiento, pero disminuye el entendimiento, y no me arriesgo a discutir con él. Acepto sin reparos lo que dice. Eso con dos copas le gusta y con cuatro le disgusta. Me reclama entonces:

-¿Por qué me das la razón en todo?

Le contesto:

-Porque si no te la doy la pierdes.

Mi respuesta lo saca de onda. Tras una pausa pide:

-Hablemos mejor del más allá, aunque sepamos que es cosa muy del más acá.

Le digo:

-Tienes razón.

¡Hasta mañana!...